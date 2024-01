«sempre pesca qui en treu un»: significa que per poc profit que es tregui, ja no s’ha fracassat.

Lentament, del port de Maó, anaven desapareixent referents del passat feiner de l’art de la pesca marítima. Un cop tapiada la porta d’entrada de l’hangar, era de suposar que aquelles persones que pescaven encara que només fos un, deixaven de ser triomfadors per, d’alguna manera passar qui sap si per la crisi o, en el millor dels casos per la jubilació, a formar part de la desfeta laboral activa.

