perquès a la beneiteria

-Per què els parisencs mai se’n cansen de veure l’estructura metàl·lica que representa la torre Eiffel? -perquè aquesta, capsigranys!, suposa un suculent benefici econòmic per a l’erari públic. -Per què les grans empreses constructores mai se’n cansen de muntar i col·locar, avui aquí demà allà, les gegantines i emprenyadores estructures metàl·liques que representen les grues de construcció? – perquè aquestes, capsigranys!, suposen un suculent benefici econòmic per als Bancs Centrals tan aficionats a la característica especulació bufadora de la bombolla econòmica.

