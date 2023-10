mentrestant

Mentrestant “totes som totes” ja és també el clam solidari de la impotència davant les barbàries de la condició humana que vols fer arribar a les persones protagonistes víctimes dels atacs de Hamas a Israel i per les del setge d’Israel a Palestina. Mentrestant tancs i míssils destruint cases, barris, pobles, asseguren la presència i continuïtat del negoci armamentístic a escala global. Mentrestant, negociacions a alts nivells de la política mundial, calibren els costos i beneficis ètics i econòmics de tot plegat. Mentrestant, pels mitjans televisius, sèries d’anuncis intercalant notícies, arriben a fer creure’t atrapada avui, fins qui sap si demà no et tocarà a tu, dins de la bombolla de l’absurd.

