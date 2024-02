Sense categoria

“ésser bo per fer volar coloms”: es diu d’una peça de roba molt dolenta

Per enèsima vegada al Parlament de Galícia, les gavines per distreure la mala praxi política, com efímers il·lusionats globus d’heli substituiran durant tot una legislatura aquells coloms que fan bo de fer-los volar.

