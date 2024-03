Quan volen saben posar-se d’acord, això es el que jo entenc que transmet l’article del periodista Asier a la Vanguardia d’avui, i es que amb el títol de “l’altre mediador de la trama” no cal dir que referent a l’anomenat cas Koldo, ens diu de que a la interlocutòria del jutge hi surt l’ex ministre, però al seu costat hi ha el nom d’un segon intermediari.

Un segon intermediari, segons l’article, que el considera proper al que podríem anomenar tendències polítiques dretanes, amb diversos contactes en aquesta orbita i en el context d’aquesta línia de pensament.

Si ambos personatges, tal i com diu el periodista, suposadament podien estar relacionats amb el cas que del que parlem, de fet en parla tot el país, hem de pensar que tard o d’hora la justícia i els seus representants, recordem que son terrenals no espirituals ni divins, ho esbrinarà i ho demostrarà, crec que els ciutadans ens hem de fer una pregunta, ens en podem fer moltes, però nomes amb una que ens fes pensar, ens fes dubtar, en tindríem prou: es que alguns polítics suposadament contrincants, nomes s’entenen quan suposadament els hi va be al seu espai personal, enriquint-lo en la línia preferida, que no sempre es econòmica, en ocasions es de poder, es per ego, es per menyspreu a la resta de mortals.

No se que es el que realment volia transmetre el periodista, possiblement no he entès el seu redactat, però nomes la ínfima possibilitat de que dos contrincants polítics estiguin d’acord per “putejar” als ciutadans, em fa vomitar, com tantes altres coses, i espero que a qui li correspongui ho esclareixi, perquè no ens enganyem no es nomes que una colla de cràpules s’enriqueixin amb el patiment de la gent, es que a més s’acomboien personatges de diferents línies polítiques que el que tindrien que fer es controlar-se els uns als altres en benefici de tots nosaltres, i en aquest article sembla entendres que s’acomboien perfectament en benefici de quatre gats escollits i en perjudici de la ciutadania. Imatge de wirpixs a pixabay.