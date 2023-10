Prou: hem d’exigir responsabilitats

Aquests dies enrere vaig començar a escriure de l’errada en la votació al congres espanyol, del diputat català, que no es l’únic, i deia que errar es de savis, però quan dedueixes que l’errada es per estar despistat, mala representació tenim els catalans.

No vaig acabar l’escrit, i sovint quan deixo un escrit a mitges, acaba a la paperera de l’ordinador, i aquest també hi ha anat, però no volia deixar de fer aquesta petita reflexió.

I ara anem a l’actual, I es seguint el fil de la tragèdia en una discoteca a quatre passes d’aquí, a tocar la mar mediterrània, vas llegint i resulta que les instal·lacions en qüestió, tenien una ordre de tancament des de fa un any, en serio? accidents no en vol ningú i morts encara menys, ara faran els dies de dol i els minuts de silenci corresponents, i aquí es no ens podem equivocar, i aquí es on comença el perquè del títol d’aquest escrit.

Els responsables polítics, diuen que els locals no tenien els permisos corresponents, una representant de la propietat que vaig veure a la tele deia que si, que ho tenien tot en regla, permisos, inspeccions … a les hores quina es la veritat, quina realitat s’amaga darrera d’aquesta desgracia possiblement evitable si tothom hagués fet be la seva feina.

Després van fer declaracions els responsables polítics de l’ajuntament, dient que les dues discoteques incendiades la matinada de diumenge passat, amb 13 víctimes mortals, operaven sense llicencia d’activitat i amb una ordre de cessament d’activitat des de l’octubre del 2022. Fa un any.

Sembla ser que el 2019 els propietaris van fer obres per dividir en dos l’espai inicial, cosa que requeria una nova llicencia d’activitat, que tot i sol·licitar-la va ser denegada per l’ajuntament i el gener del 2022 la regidoria d’urbanisme va dictar una ordre de cessament d’activitat, que sembla ser que mai es va complir.

Podria allargar-me en reproduir part o totes les declaracions dels actuals i anteriors responsables de l’ajuntament publicades a la premsa, però no es aquesta la finalitat del meu escrit.

Que l’empresa es culpable de les seves decisions errònies i de les seves accions suposadament efectuades sense els corresponents permisos es evident, però i la responsabilitat dels càrrecs polítics així com els tècnics i funcionaris de la corporació local, on queden?.

Tots ells hem de suposar que sabien que aquests negocis operaven sense llicencia, i si no ho sabien, no se que es pitjor, suposo que ho sabien, perquè si havien denegat sol·licituds d’activitat i havien ordenat el tancament dels negocis, hem de suposar que eren coneixedors de les activitats, i que tenien els seus motius per cursar les ordres de tancament … i sent així, perquè els negocis continuaven oberts?

Això ara ha passat a Múrcia, però podia passar a qualsevol altra lloc, es indignant que ningú vetlli pel benestar i seguretat dels assistents a aquests actes, alguns empresaris nomes vigilen la rendibilitat del negoci, però el que es més indignant es que qui si que te la responsabilitat i el compromís de fer-ho be, els polítics, tècnics i funcionaris, no facin la seva tasca correctament, i a final de mes no fan cap lleig al seu salari.

Hem de dir prou, hem d’exigir responsabilitats, no pot ser que per omissió, negligència o possible mala praxis el preu el paguen els ciutadans, en aquesta ocasió amb la vida, i els responsables dels organismes públics en surtin poc malparats. Imatge de k-e-coverdesing a pixabay