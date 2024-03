“Bautista Aparici Belda (1857-1942). Emprenedor i altruista d’Aielo de Malferit”, d.a.

Per Mariló Sanz Mora · Recomanació de la Biblioteca Pública Municipal “Degà Ortiz i Sanz” d’Aielo de Malferit

La biblioteca d’Aielo de Malferit vol donar a conéixer en aquesta ocasió uns llibres que no són novel·les, sinó estudis. No cal cercar molt: els llibres que formen part de la col·lecció, els podem trobar en les biblioteques i arxius. Es tracta de la col·lecció Bocins de l’àrea de cultura de la Diputació de València. A la col·lecció hi ha títols molt interessants per a conéixer fets, història i personalitats dels nostres pobles, com el que parla d’Eduard López Chavarri o el que tracta sobre les festes de moros i cristians i la música, escrit pel cronista de l’Olleria Josep Vicent Vidal. Són llibres dels que, a parer nostre, s’haurien de fer tirades més llargues per tal que a més arxius i biblioteques, de manera que els treballs, fruits de tanta investigació i esforç, arriben a més gent.

I és que el desembre 2023 es va afegir a la col·lecció el llibre de què us volem parlar. És un estudi que mostra un home del passat valldalbaidí, concretament aieloner, que va fer molt per l’economia i el benestar del seu poble: Batiste Aparici Belda. Com bé diu el títol del llibre, emprenedor i altruista d’Aielo de Malferit que va viure a cavall entre els segles XIX i XX. És un llibre dels qualificats de “personals i especials” perquè és el fruit d’un treball exhaustiu que hem fet entre quatre persones durant quasi dos anys: Ferran Castelló, M. Jesús Juan, Mariló Sanz i Josep Sanz. Han estat moltes hores invertides fins a completar el rigorós estudi, menut de volum però gran i amb contingut. Té 254 pàgines.

I mirant aquest llibre i pensant en el protagonista, ens ve al cap el constant debat sobre ser de poble o de ciutat. Hi ha massa prejudicis, hi ha modes i també hi ha diferències si parlem del passat o del present en el món rural. El llibre se centra en el passat i pretén valorar aquelles persones que, com Batiste, somniaven i aconseguien somnis, persones que tenien clar que el poble on vivien no estava tancat amb pany i forrellat i volien obrir les portes perquè hi entraren novetats.

El llibre és una biografia del prohom aieloner que va aconseguir molt, tot i les dificultats que va trobar, que no van ser poques. Va viatjar on fóra per a aprendre o per a fer negocis, i aplicar-ho en el poble. Té el seu mèrit si pensem com eren els camins o els mitjans de transport d’aleshores, i a més a més sabent que Aielo estava envoltat de ports i barrancs. Tanmateix, a Batiste Aparici no el parava res.

Va ser cofundador de la botelleria Aparici, Sanz y Ortiz, que produïa licors i xarops de gran fama, reconeguts en fires internacionals. Era l’encarregat de la part comercial. També fou l’impulsor de la Central Hidroeléctrica Ayelense, pionera a la Vall d’Albaida, i també de la Bassa la Cava que proporcionava aigua al poble. I en el món agrícola trobà la solució al greu problema de la fil·loxera en introduir la vinya americana i comercialitzar-la per tot arreu. Aquest fet fou transcendental per a l’economia agrícola, d’Aielo, de la comarca i d’Espanya. La vinya estava arruïnada i Batiste va anar a buscar una solució a l’estranger; i la va trobar. Ell fou el punt de partida a partir del qual Aielo de Malferit ha arribat a ser el principal productor i exportador de l’estat espanyol del “barbat”, que és la mare cep de la vinya.

Al llibre hi ha 12 capítols en els quals exposem la vida de Batiste de manera cronològica, amb fets socials i polítics d’Aielo o d’Espanya; així s’entén millor la personalitat i la bonhomia de la persona. I ressaltem aquest últim aspecte, perquè si bé va destacar en els negocis, la faceta de mecenes és la que la gent recorda amb més tendresa. Fou un esforçat treballador que aconseguí riquesa, però alhora fou un gran benefactor carregat d’humanitat, sempre sensible a les necessitats del poble. I amb el seu mecenatge ajudà constantment l’hospital de beneficència i va contribuir a construir edificis tan importants a Aielo de Malferit com van ser les escoles.

Al final del llibre hi ha una graella on es veuen clarament els fets socials i polítics que envolten la vida de Batiste Aparici, un arbre genealògic, i al llarg del volum hi ha fotos. Hem afegit un apartat amb opinions de veïns del poble, família i amics que mostra la part més humana del personatge.

La intenció era fer un treball objectiu, per la qual cosa en gran part del text les cites parlen per nosaltres i transcrivim literalment què diu el mateix Batiste Aparici, o què diuen sobre ell. Així donem veracitat al text. A més, hi ha moltes notes a peu de pàgina (concretament 439) que complementen aspectes o bé detallen la procedència de la informació. I tot està documentat, resultat de l’anàlisi d’arxius, recorrent a hemeroteca o bibliografia diversa. Sortosament, vam disposar d’un material d’estudi inèdit que hi havia a la casa on vivia Batiste Aparici, propietat dels hereus (la família Tudela-Cabanyes), format fonamentalment per correspondència i copiadors de cartes de la primera etapa, de 1894 a 1914. Una documentació realment interessant per a conéixer el prohom de jove, quan començava en els negocis i estava carregat de tanta empenta.

Si teniu oportunitat, llegiu-lo. És entretingut i mostra el prototip de societat rural del passat oberta a l’evolució i, alhora descobrireu una biografia interessant i molts aspectes rellevants de la Vall d’Albaida que envoltaren el personatge.