Harrison Ford serà homenatjat a Canes, que estrenarà el nou “Indiana Jones”

Harrison Ford serà objecte d’un homenatge especial per part del Festival de Canes, ran de l’estrena mundial que hi tindrà lloc d’ “Indiana Jones and the Dial of Destiny” / “Indiana Jones et le Cadran de la Destinée” / “Indiana Jones y el dial del destino”, que ha dirigit James Mangold. És una operació del certamen semblant a la que va fer l’any passat amb Tom Cruise, en ocasió de la projecció de “Top Gun: Maverick”, que acabà amb el lliurament a Cruise d’una Palma d’Or Honorífica.

D’en Ford, actor en 87 pel·lícules, d’entre les quals, “Único testigo” (1985), “La Costa dels Mosquits” (1986), “Frenètic” (1988), “Working Girl” (1988), “Presumpte innocent” (1990), “A propòsit de Henry” (1991), “Patriot Games” (1992), “El fugitiu” (1993), “Sabrina” (1995), “Air Force One” (1997)…, el Festival en diu: Encarnació de l’Amèrica heroica, en Harrison Ford ha interpretat alguns dels papers més emblemàtics del cinema americà, d’entre els quals, Han Solo per a en George Lucas a “Star Wars IV“, “Star Wars V” i “Star Wars VI“, i Rick Deckard, a “Blade Runner” (1982), de Ridley Scott, i “Blade Runner 2049” (2017), de Denis Villeneuve. I, evidentment, ha estat Indiana Jones a “A la recerca de l’arca perduda” (1981), “Indiana Jones i el temple maleït” (1984), “Indiana Jones i l’última croada” (1989), “Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall” (2008) .

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” / “Indiana Jones et le Cadran de la Destinée” / “Indiana Jones y el dial del destino”, de James Mangold, es projectarà Fora de Competició, el dia 18 de maig de 2023 al Palau dels Festivals, amb la presència de Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, Mads Mikkelsenel i l’equip del film i s’estrenarà comercialment el 28 de juny als mercats francès i italià i dos dies més tard, el 30 de juny, als mercats espanyol i nord-americà.

És la primera de la saga que no dirigeix Steven Spielberg, sinó que ho ha fet James Mangold; per bé que Spielberg i George Lucas hi segueixen com a productors executius. Igualment, John Williams, autor de la música de totes les aventures de l’Indy, n’ha tornat a compondre la banda sonora.

James Mangold ja va ser a Canes, a la Quinzena dels Realitzadors fa 28 anys, justament amb la seva òpera prima “Heavy” i ara hi torna, això sí, en unes condicions molt diferents. El 1995 vaig tenir l’honor de ser a Canes per a presentar el meu primer film, “Heavy” a la Quinzena dels Realitzadors (ha declarat Mangold). 28 anys després, estic orgullós de tornar-hi amb una pel·lícula lleugerament més espectacular. Els meus llegendaris companys i jo mateix estem entusiasmats amb la idea de compartir amb vosaltres aquesta nova aventura de l’Indiana Jones!. D’entre la filmografia de James Mangold se’n remarca “Copland” (1997), el biopic sobre Johnny Cash, “Walk the Line” (2005), “3h10 to Yuma” (2007), “Ford vs Ferrari” / “Le Mans 66” (2019).