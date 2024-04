George Lucas, Palma d’Or Honorífica del Festival de Canes 2024

Immensa figura del cinema de Hollywood, el director, guionista i productor George Lucas rebrà la Palma d’Or Honorífica el proper dissabte 25 de maig durant la cerimònia de cloenda del 77è Festival de Canes. Així ho ha anunciat avui el certamen, que ha afegit: N’hi ha prou d’esmentar-ne el nom perquè s’il·lumini una part sencera del setè art i ressonin unes quantes notes musicals inoblidables (de John Williams!). Inseparable de les sagues ‘Star Wars’ i ‘Indiana Jones’, George Lucas ha donat per sempre a la superproducció la seva noblesa i un plaer inigualable als espectadors de tot el món.

George Lucas, al seu torn, ha declarat: El Festival de Canes sempre ha ocupat un lloc especial al meu cor. (..) Vaig quedar sorprès i encantat quan la meva primera pel·lícula, “THX-1138”, va ser seleccionada per ser projectada a la Croisette l’any 1971. Des de llavors, he tornat al Festival nombroses vegades com a guionista, director i productor. Estic realment honrat d’aquest reconeixement especial que significa molt per a mi.

El Festival ha remarcat que: Els inicis de George Lucas en la indústria van estar marcats per la seva col·laboració amb Francis Ford Coppola que el va ajudar a produir “THX 1138 ” (1971), l’adaptació d’un dels seus curtmetratges experimentals realitzat a la Universitat del Sud de Califòrnia. Des del seu primer llargmetratge, George Lucas posa en escena els temes que li són estimats: la ciència-ficció per denunciar la societat de gravació i vigilància, l’amor per lluitar contra el destí i la uniformitat, la reversibilitat dels valors morals per debatre el lloc del bé i del mal. I hi ha afegit: Amb “American Graffiti“, una oda a la joventut nord-americana, George Lucas revela Harrison Ford i aconsegueix el primer gran èxit que després li permetrà embarcar-se en el seu projecte més ambiciós. Una visionària odissea intergalàctica que reinventa els codis dels gèneres cinematogràfics en un moviment propi del Nou Hollywood, “Star Wars” no té res a envejar de la mitologia, una disciplina que ha fascinat George Lucas des de la seva carrera universitària, a través de la construcció dels personatges, les fonts de la intriga i l’amplitud del seu significat cultural. Com Tolkien a la literatura, imagina un univers, amb la seva geografia, les seves poblacions, les seves llengües, els seus valors morals i fins i tot els seus vehicles. Aquesta ambició excepcional, que inicialment va espantar els productors de la 20th Century Fox i va portar a una postproducció esgotadora, va ser, no obstant això, la recepta d’un èxit sense precedents: la pel·lícula va emocionar el públic nord-americà i es va convertir en un autèntic fenomen sociocultural a tot el món, que encara avui continua. En 40 anys i a través dels 9 episodis de la saga, 4 dels quals dirigits per ell mateix, George Lucas va construir un imperi de Hollywood. Amb la seva empresa Lucasfilm i les seves nombroses filials comprades el 2012 per The Walt Disney Company, George Lucas ho toca tot. A través de la seva passió constantment renovada per la tecnologia, es va convertir en un dels pioners de la indústria dels efectes visuals: va crear l’empresa Industrial Light & Magic i va ajudar a desenvolupar nombroses tecnologies visuals, inclosa la càmera assistida per ordinador. Pel que fa al so, contribueix a l’evolució de l’estèreo gràcies a la seva empresa THX. També és a l’origen del famós estudi d’animació Pixar. Finalment, George Lucas és un productor destacat: més enllà de les 3 trilogies de ‘Star Wars’, està associat al desenvolupament de pel·lícules llegendàries de diversos directors que van des de “Kagemusha” d’Akira Kurosawa fins a la saga d”Indiana Jones’, que va imaginar. La Palma d’Or d’Honor se li lliurarà a l’escenari del Grand Théâtre Lumière durant la cerimònia de clausura del dissabte 25 de maig de 2024. El Festival de Canes té el plaer de saludar una de les més grans personalitats del cinema contemporani, un home amb una carrera extraordinària que combina el gran espectacle amb la innovació, la mitologia amb la modernitat i la cinefília amb la tecnologia.

Crida l’atenció el fet que, darrerament i segurament per allò de tenir personalitats de renom mundial al Festival, atorguen la Palma d’Or Honorífica a nord-americans i del sistema de Hollywood: Tom Cruise (el 2022), Forest Whitaker (el 2022), Harrison Ford (l’any passat), Michael Douglas (l’any passat), ara George Lucas. I no oblidem que primer la van lliurar a Clint Eastwood, Woody Allen…

Parem atenció també a l’esment que la nota del Festival fa de Francis Ford Coppola, perquè a més a més de ser un acte de justícia històrica, no deixa de ser significatiu just l’any que Coppola pot presentar al Festival l’ambiciosa “Megalópolis”, que sembla destinada a esdevenir un dels moments forts del certamen aquest 2024.

FOTO DE L’APUNT: George Lucas © JAKS Productions