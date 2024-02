Berlín 2024: premis dels jurats independents

Hi ha un munt de jurats no oficials, anomenats independents, al Festival de Berlín. Sens dubte els més clàssics són el Jurat Ecumènic, el Jurat FIPRESCI de la Crítica Internacional, el jurat dels Teddy Awards (LBGTI+)… i, esclar, el jurat popular, el públic, que atorga els seus guardons a la secció Panorama. Però n’hi ha molts més. En aquest apunt en recullo gairebé la totalitat i els guardons que han atorgat, entre els quals, el dels exhibidors alemanys d’art i assaig i dels lectors del Berliner Morgenpost.

Cal remarcar la coincidència de divesos jurats a premiar, de la Competició, “My Favourite Cake” / “Keyke mahboobe man”, de Maryam MOGHADDAM i Behtash SANAEEHA, i, de Panorama, “Sex“, de Dag Johan HAUGERUD. I permeteu que en destaqui el Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional a un film de la secció Fòrum que ha estat per “The Human Hibernation”, d’Anna Cornudella Castro.

Premis del Jurat Ecumènic.

Jurat:Karin Becker, Jacques Champeaux, Anita Nemes, Brent Rodriguez-Plate, Marta Romanova-Jēkabsone, Sr.Francesca Šimuniová.

Competició.

De Maryam MOGHADDAM i Behtash SANAEEHA, “My Favourite Cake” / “Keyke mahboobe man”. Producció: Iran, França, Suècia, Alemanya. Durada: 1h37. Guió: Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha. Amb Lily Farhadpour, Esmail Mehrabi. Nota sinòptica: La Mahin (Lily Farhadpour), de setanta anys, solitària fins ara, opta per refer la seva vida amorosa (al seu país, que limita fortament els drets de les dones). Una trobada casual es converteix en una vetllada inoblidable. Sinopsi: La Mahin, de 70 anys, viu sola a Teheran des de la mort del seu marit i que la filla se n’ha anat cap a Europa, fins que un te de la tarda amb els amics la porta a trencar la rutina solitària i revitalitzar la seva vida amorosa. Però a mesura que la Mahin s’obre a un nou amor, el que comença com una trobada inesperada evoluciona ràpidament cap a una vetllada imprevisible i inoblidable. El dia 01.02.2024, el Festival ha publicat aquesta nota: A principis d’aquest mes, la Berlinale va tenir el plaer d’anunciar la selecció de la pel·lícula iraniana “My Favorite Cake”, de Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha, en competició en la 74a edició del festival d’enguany. Des d’aleshores, el festival s’ha assabentat que, en el moment d’escriure, als escriptors i directors iranians Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha se’ls ha prohibit viatjar, se’ls ha confiscat el passaport i s’enfronten a un judici en relació amb el seu treball com a artistes i cineastes. La Berlinale és un festival fonamentalment compromès amb la llibertat d’expressió i la llibertat de les arts, per a totes les persones d’arreu del món, i el festival està sorprès i consternat en saber que es podria impedir que Moghaddam i Sanaeeha viatgin al festival per presentar la seva pel·lícula i conèixer el seu públic a Berlín. Els directors de la Berlinale, Carlo Chatrian i Mariëtte Rissenbeek, declaren: “Demanem a les autoritats iranianes que tornin els passaports i que acabin amb totes les restriccions que impedeixen que Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha viatgin lliurement a Berlín aquest febrer, juntament amb la resta de directors internacionals i talents cinematogràfics de arreu del món, perquè puguin presentar la seva nova pel·lícula “My Favorite Cake” com a part del Concurs de la Berlinale 2024″. La pel·lícula anterior de Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha, “Ballad of a White Cow”, es va presentar a Competició a la Berlinale 2021, emergint com a favorita del públic a les votacions públiques aquell any. La seva nova pel·lícula, “My Favorite Cake”, ara ha estat seleccionada a Competició el 2024. “My Favorite Cake” ha comptat amb el suport del World Cinema Fund de la Berlinale, i abans es va desenvolupar com un projecte a través de la Berlinale quan va participar al Mercat de Coproducció de la Berlinale 2020, on va ser reconegut amb el prestigiós Premi al Desenvolupament de la Coproducció Eurimages. Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha comparteixen una llarga i rica història amb la Berlinale, i se’ls ha de permetre tornar a Berlín aquest febrer. Maryam Moghaddam (1970, Teheran, Iran) i Behtash Sanaeeha (1980, Siraz, Iran) van guanyar el Premi al Millor Nou Director Pilar Miró al Festival de Valladolid el 2021 amb “El Perdón” / “Le Pardon” / “Ghasideyeh gave sefid“, que s’havia presentat anteriorment a la Competició per l’Ós d’Or de Berlín. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: Totem Films. RESSONS.

Panorama.

De Dag Johan HAUGERUD, “Sex“. Producció: Noruega. Amb Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Siri Forberg, Birgitte Larsen. Sinopsi: Dos neteja xemeneies que viuen en matrimonis monògams i heterosexuals, tots dos acaben en situacions que desafien les seves opinions sobre la sexualitat i els rols de gènere. Enllaços: IMDB. MyMovies. RESSONS.

Fòrum.

De Dāvis SÏMANIS, “Marijas klusums” / “Maria’s Silence”. Producció: Letònia, Lituània. Amb Olga Šepicka-Slapjuma, Artūrs Skrastiņš, Vilis Daudziņš, Inese Kučinska, Ģirts Ķesteris. Sinopsi: L’any 1937, l’escena artística de Moscou està d’acord amb el poder soviètic. L’artista letona Maria Leiko creu que és intocable i sense voler-ho juga el paper de la seva vida: el d’una víctima innocent. Una al·legoria històrica de gran actualitat. Enllaç: IMDB.

Menció Especial.

D’ Oksana KARPOVYCH, “Intercepted“. Producció: Canadà, França, Ucraïna. Documental. Sinopsi: La destrucció causada per la guerra contra Ucraïna es mostra en llargs quadres. Converses telefòniques interceptades entre soldats russos i les seves famílies van establir un món paral·lel impactant. So i imatge es miren a la cara, atordits. Enllaç: IMDB. Programada a la secció Fòrum.

Premis FIPRESCI de la Crítica Internacional.

Jurat (Competició): György Báron, Ninos Mikelides, Barbara Schweizerhof.

Jurat (Encounters): Cerina Dārta, Deniz Sertkol, Nace Zavrl.

Jurat (Panorama): Ron Fogel, Barbara Lorey de Lacharriere, Joyce Yang.

Jurat (Forum): Medina Nicolás Carlos, Sebastian Khouw, Schayan Riaz.

Competició.

Encounters.

De Nele WOHLATZ, “Dormir de olhos abertos” / “Sleep with Your Eyes Open”. Producció: Brasil, Taiwan, Argentina, Alemanya. Durada: 1h37. Guió: Nele Wohlatz, Pío Longo. Amb Chen Xiao Xin, Wang Shin-Hong, Liao Kai Ro, Nahuel Pérez Biscayart, Lu Yang Zong. Sinopsi: Una ciutat costanera del Brasil. La Kai (Liao Kai Ro) arriba de vacances des de Taiwan amb el cor trencat. Un aire condicionat que funciona malament la porta a acabar a la botiga de paraigües d’en Fu Ang (Wang Shin-Hong). Podria fer-se’n amiga, però aleshores la temporada de pluges no arriba i la botiga tanca. Mentre busca en Fu Ang, la Kai es troba amb Xiao Xin (Chen Xiao Xin) i un grup de treballadors xinesos en un elegant edifici de gran alçada. La Kai es veu estranyament reflectida a la història de Xiao Xin. Nota del festival: Aquesta comèdia tranquil·la de malentesos no segueix una dramatúrgia tradicional. Els protagonistes, interpretats per un conjunt d’actors i professionals novells, van i vénen de manera inesperada. D’una ciutat desconeguda a l’altra, segueixen les exigències de la seva feina. Però al llarg d’un estiu calent i lent, els vincles delicats creixen entre ells com illes en un mar ple de taurons. Nele Wohlatz: Alemanya, 1982. Va estudiar escenografia i filosofia a la Universitat d’Arts Aplicades de Karlsruhe i cinema a la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, on va viure durant 12 anys. Les seves pel·lícules s’han projectat en festivals com Locarno, Rotterdam, Viennale, Mar del Plata International Film Festival i institucions com el Lincoln Center i el MoMA de Nova York. El seu primer llargmetratge, “El futuro perfecto” / “The Future Perfect” (2016) -els possibles futurs d’un jove immigrant xinès a Buenos Aires, explicada en l’idioma d’un llibre de text elemental d’espanyol; pel·lícula en què ja hi ha com a actor Nahuel Pérez Biscayart-, va guanyar diversos premis -entre els quals, la Millor Òpera Prima al Festival de Locarno- i va ser seleccionat per més de 70 festivals internacionals de cinema. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity, D’A-directora. RESSONS.

Panorama.

D’Ash ÖZGE, “Faruk“. Producció: Alemanya, Turquia, França. Amb Faruk Özge, Derya Erkenci, Gönül Gezer. Sinopsi: En Faruk, que té més de 90 anys, esdevé cada cop més el protagonista de la pel·lícula que la seva filla està fent sobre l’imminent demolició del seu bloc de pisos a Istanbul. Una història sobre la gentrificació i una complexa relació pare-filla. Enllaços: IMDB. MyMovies. RESSONS.

Fòrum.

D’ Anna CORNUDELLA CASTRO, “The Human Hibernation“, producció catalana i espanyola (productors: Gerard Rodríguez, Frank Lucas, Clara Santaolaya, Pol Cornudella Castro), de 1h30 de durada, amb guió d’Anna Cornudella Castro i Lluís Sellarès, fotografia d’Arthur Pol Camprubí, muntatge de Marc Roca Vives, música d’Emili Bosch Molina, so de Laura Tomás Cascalló, disseny de producció de Gal·la Seguí Delgado i protagonitzada per Clara Muck Dietrich, Demetrius Hollimon, Jane Hubbell, Brian Stevens, Neil O’Neil, Dove, Valentine. Sinopsi: L‘Erin es desperta i troba neu encara a terra. Ha sortit massa aviat de la hibernació. Mentre camina pel bosc nevat a la recerca de la seva germana, sucumbeix a les temperatures gelades. Els dies s’allarguen, la neu deixa pas al fang. Els altres ara es desperten de la hibernació, reprenen les seves vides i ara és la Carla qui busca el seu germà, sense èxit. Enllaç: IMDB. RESSONS.

TEDDY Awards -LGTBI+-.

Jurat: Diego Armando Aparicio, Cerise Howard, Luís Fernando Moura, Kami Sid, Vic Carmen Sonne.

Millor Pel·lícula.

De Ray YEUNG, “All Shall Be Well“. Producció: Hong Kong, Xina. Amb Patra Au Ga Man, Maggie Li Lin Lin, Tai Bo, Leung Chung Hang, Fish Liew Chi Yu. Sinopsi: Quan la seva parella Pat mor inesperadament, l’Angie es preocupa pel pis on van viure juntes durant més de 30 anys. L’Angie queda a la mercè de la família de la Pat, mentre lluita per a emancipar-se i per la seva dignitat. Enllaços: IMDB. MyMovies. Programada a la secció Panorama. RESSONS.

Millor Documental / Film d’Assaig.

De Philipp FUSSENEGGER i Judy LANDKAMMER, “Teaches of Peaches“. Amb Peaches (és a dir, Merrill Nisker, més coneguda pel seu nom artístic Peaches, que és una música i productora d’electroclash canadenca), Leslie Feist, Chilly Gonzales, Shirley Manson, Charlie Le Mindu. Documental. Sinopsi: Unint a la perfecció joies d’arxiu exclusives amb imatges de gira dinàmiques, aquest documental captura el recorregut transformador de la canadenca Merrill Nisker, aclamada internacionalment com a Peaches. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies. RESSONS.

Millor Curtmetratge.

De Zuza BANASINSKA, “Grandmamauntsistercat“. Producció: Països Baixos, Polònia. Durada: 0h23. Nota del Festival: Creada a partir de materials d’arxiu de l’estudi de cinema educatiu de Łódź, la pel·lícula explica la història d’una família matriarcal a través dels ulls d’un nen que lluita amb la reproducció de sistemes ideològics i de representació. Creades originàriament com a eines didàctiques i propagandístiques a la Polònia comunista, el metratge es reutilitza com un lloc de memòria auto-fictícia i el seu registre científic es desplaça cap a un tractament de les imatges mateixes com a especímens. La figura clàssica de la bruixa eslava, Baba Yaga, es reimagina com una deessa prehistòrica de l’època del matriarcat. Aquesta transformació provoca reflexions en capes sobre el parentiu i la identitat a mesura que el nen navega pels rols binaris de gènere. Les dones de la família troben un lloc a l’arxiu, involucrant-se en un procés de construcció d’elles mateixes i del món que transforma les imatges, sovint masclistes i antropocèntriques, en eines de llibertat i resistència. Programa a Fòrum Expanded. Enllaç: IMDB.

Premi del Jurat.

De Levan AKIN, “Crossing“. Producció: Suècia, Dinamarca, França, Turquia, Geòrgia. Amb Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı. Sinopsi: La Lia, una mestra jubilada, s’ha promès trobar la seva neboda, la Tekla, desapareguda. La seva recerca la porta a Istanbul on coneix l’Evrim, un advocat que lluita pels drets dels trans, i la Tekla comença a sentir-se més a prop que mai. Nota: Akin aconseguí un cert èxit amb “Solo nos queda bailar” / “And Then We Danced” (2019). Enllaços: IMDB. MyMovies. VI: Totem Films. RESSONS.

Teddy Award Especial.

Lothar LAMBERT (que apareix com a actor al film “Kismet, Kismet“, projectat enguany a la Retropectiva).

Premi CICAE ART CINEMA.

Jurat (Panorama): Victor Courgeon, Ilona Van Heeckeren, Anna Kruse.

Jurat (Fòrum): Anca Caramelea, Andrea Crozzoli, Stefan Malešević.

Panorama.

Fòrum.

De Narges KALHOR, “Shahid“. Producció: Alemanya. Durada: 1h24. Amb Baharak Abdolifard, Nima Nazarinia, Narges Kalhor, Thomas Sprekelsen, Carine Huber. Nota del festival: Narges Shahid Kalhor és un director que busca desfer-se dels “Shahid” (màrtirs), que són una càrrega massa pesada. De la burocràcia bavaresa i de teràpia per ballar amb les generacions passades de l’Iran i les seves llargues ombres, gira a través d’una autoficció embriagadora. Enllaç: IMDB.

Premi Guild Film–exhibidors alemanys d’Art i Assaig-.

Jurat: Nicole Düser, Jörg Jakob, Kristin Klemann

De Matthias GLASNER, “Dying” / “Sterben”. Producció: Alemanya. Durada: 3h03. Guió: Matthias Glasner. Amb Lars Eidinger, Corinna Harfouch, Lilith Stangenberg, Ronald Zehrfeld, Robert Gwisdek, Anna Bederke. Nota sinòptica: La Lissy deixa de patir pel deteriorament del seu marit Gerd, quan l’ingressa en una residència. La seva alegria però dura poc, perquè la seva pròpia salut declina ràpidament. Sinopsi llarga: La Lissy Lunies té uns 70 anys i gaudeix de llibertat des que el seu marit Gerd, que pateix demència, és en una residència. Tot i això, la Lissy ha de lluitar ella mateixa contra diverses malalties: pateix de diabetis, d’una malaltia renal, de càncer i comença a quedar-se cega de mica en mica. En Tom (Lars Eidinger), el seu fill, és director d’orquestra. Amb el seu millor amic, en Bernard, preparen un nou treball anomenat ‘Dying’. En Bernard, però, està deprimit. La seva exnòvia, la Liv (Anna Bederke), el contracta com a pare substitut del seu fill. L’Ellen, germana d’en Tom, coneix el dentista Sebastian, amb qui comença una aventura. Tots dos tenen predilecció per l’alcohol. Com a inconformista, l’Ellen prefereix estar èbria. Matthias Glasner: 20.01.1965, Hamburg, Alemanya. Tercera participació a la competició del Festival de Berlín -anteriorment, amb “El libre albedrío” / “Le libre arbitre” / “Der freie Wille” (2006) i amb “Merced” / “La Grâce” / “Gnade” (2012)- d’aquest cineasta que darrerament treballa sobretot en sèries televisives. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: The Match Factory. Programada a la Competició. RESSONS.

Label Europa Cinemas.

Jurat: Jure Matičič, Giuditta Ricci, Autumn Scott, Marc Velinsky.

Premi Caligari Film.

Jurat: Maximilian Grenz, Christiane Schleindl, Andreas Vogel.

Premi Peace Film.

Jurat: Galina Amashukeli, Frank Domhan, Melanie Macher, Christian Römer, Sharon Ryba-Kahn, Muschirf Shekh-Zeyn, Ahmet Taş.

De Ruth BECKERMANN, “Favoriten“. Producció: Àustria. Durada: 1h58. Guió: Ruth Beckermann, Elisabeth Menasse. Amb Ilkay Idiskut. Documental. Sinopsi: Més del 60% dels nens de les escoles primàries vieneses no tenen l’alemany com a llengua materna. Al mateix temps, hi ha una escassetat aguda de professors i tutors. Aquestes condicions desfavorables són el punt de partida de la pel·lícula de Ruth Beckermann, en què la directora austríaca acompanya durant tres cursos escolars una classe de primària vienesa. Ruth Beckermann: Viena, Àustria, 1952. El seu documental “Mutzenbacher” (2022) -una visió del cosmos de l’erotisme i la sexualitat, dins i més enllà dels límits de la fantasia masculina- es va projectar a la secció Encounters de la Berlinale on va guanyar el premi a la millor pel·lícula. En la seva filmografia trobem títols com “The Paper Bridge” / “Die papierene Brücke” (1987), “East of War” / “Jenseits des Krieges” (1996), “Those Who Go Those Who Stay” (2013) -que va guanyar el millor documental a la Diagonale de Graz 2014-, “Los soñados” / “The Dreamed Ones” / “Die Geträumten” (2016) -que va tornar a guanyar a la Diagonale de Graz-, o “Waldheim Waltz” / “Waldheims Walzer” (2018) -documental biogràfic sobre Kurt Josef Waldheim, antic secretari general de l’ONU, i la controvèrsia de la seva participació i paper en el règim nazi durant la Segona Guerra Mundial, film que va rebre diversos premis, inclòs el Glashütte Original – Documental a la Berlinale 2018 i també va ser nominat com a entrada d’Àustria als Oscars-. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. Programada a la secció Encounters. RESSONS.

Premi Cinematogràfic Amnesty International.

Jurat: Dr. Alice Brauner, Anne-Catherine Paulisch, Jannick Schümann.

D’ ANDERSEN Brandt, “The Strangers’ Case“. Producció: Jordània. Durada: 1h37. Guió: Brandt Andersen. Amb Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy, Constantine Markoulakis, Jason Beghe. Nota sinòptica: La tragèdia que afecta una família siriana a Alep desencadena una reacció en cadena d’esdeveniments que involucren cinc famílies diferents de quatre països. Sinopsi: Fa més de quatre segles, William Shakespeare va col·laborar amb altres en una obra sobre el personatge històric Sir Thomas More. En ella, va escriure un discurs en què More articula apassionadament una defensa dels refugiats, que culmina amb una commovedora referència a la seva difícil situació. Avancem ràpid fins al present: Alep, en plena guerra civil siriana. L’Amira (Yasmine Al Massri ), cirurgiana pediàtrica, fa una operació que salva vides durant els dies més foscos del conflicte. A través d’un gir inesperat del destí, ella i la seva filla es converteixen en personatges centrals d’una història perillosa que entrellaça de manera intricada les vides de cinc famílies que abasten quatre continents i redefineix totes les seves existències. Les versions d’aquesta història continuen repetint-se al llarg dels segles. Per aquest motiu, Shakespeare va anomenar encertadament aquesta situació com “El cas dels estranys“. Nota: òpera prima. Brandt Andersen: Tampa, Florida, EUA, 13.09.1977. És autor del curt “Refugee” (2020), protagonitzat per Yasmine Al Massri, Massa Daoud, Omar Sy i Jason Beghe, sobre un metge sirià que, amb la seva filla petita, intenta fugir de la seva pàtria devastada per la guerra. Andersen ha treballat en esforços humanitaris centrats específicament en l’assistència als refugiats. L’octubre de 2019, va viatjar amb l’organització CanDo a un hospital i camp de refugiats al nord-est de Síria. Estava entrevistant i filmant metges i infermeres a la regió devastada per la guerra durant la retirada de les tropes nord-americanes i la posterior ofensiva turca. El 2017, en associació amb CARE, Andersen va portar un grup de cineastes al camp de refugiats d’Azraq a Jordània per ensenyar a fer cinema a adolescents refugiats sirians. Anteriorment, Andersen va viatjar amb les Nacions Unides a camps de refugiats a Grècia i Itàlia. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. Programada a Berlinale Special. RESSONS.

Premi Heiner Carow.

Jurat: Cem Kaya, Evelyn Schmidt, Linda Söffker

D’ Eva TROBISCH, “Ivo“. Producció: Alemanya. Durada: 1h44. Guió: Eva Trobisch. Amb Minna Wündrich, Pia Hierzegger, Lukas Turtur, Lilli Lacher, Johann Campean. Sinopsi: L’Ivo (Minna Wündrich) és infermera de cures pal·liatives. És molt amiga de la seva pacient Solveigh (Pia Hierzegger). L’Ivo també té una relació amb el marit de la Solveigh, en Franz (Lukas Turtur); de fet, dormen junts. Quan la Solveigh decideix acabar amb la seva vida, demana a l’Ivo que l’ajudi. Eva Trobisch: Berlín de l’Est, República Democràtica Alemanya, 03.08.1983. La seva òpera prima, “All Good” / “Alles ist gut” -el cunyat del nou cap de la Janne la viola, però ella no denuncia l’incident i segueix la seva forma de vida com de costum, si bé el seu silenci té conseqüències, no només per a ella sinó també per l’amor que sent pel seu amic Piet-, es va estrenar el 2018 al Festival de Locarno, on va guanyar el premi al Millor Primera Pel·lícula. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: Loco Films. Programada a la secció Encounters. RESSONS.

Premi d’ AG KINO – GILDE – CINEMA VISION ’14PLUS’.

Jurat: Josefine Natalie Kraft, Max Roth, Nicole Zeiler.

De Sasha NATHWANI, “Last Swim”. Producció: Anglaterra. Durada: 1h40. Amb Deba Hekmat, Narges Rashidi, Jay Lycurgo, Solly McLeod, Lydia Fleming. Sinopsi: La Ziba és una jove londinenca ambiciosa i intel·ligent. Orgullosa de la seva herència iraniana, és conscienciada i sensible, però també es lliura a un cert nihilisme romàntic. Potser això és per la seva passió per l’astronomia, o potser perquè anhela temps més feliços. Tot i que és l’únic membre del seu grup d’amistat molt unit que aconsegueix bons resultats als exàmens de final de curs, li costa mantenir-se optimista. Ella i els seus amics volen passar el dia junts al calorós estiu de Londres i presenciar un esdeveniment celestial únic. En secret, la Ziba planeja un pas irreversible que, segons la seva ment, li tornarà el control de la seva vida. Atrapada entre una profunda passió per estar viva i un desig aclaparador d’acabar amb el dolor i la por de la seva realitat actual, la Ziba ha d’aprendre a deixar estar els seus somnis d’adolescent i fer front a la incertesa. Programada a la secció Fòrum. Enllaç: IMDB.

Premis del Públic – Panorama.

Durant la Berlinale, tots els espectadors del cinema han estat convidats a puntuar les pel·lícules de la secció Panorama en una targeta de votació. En total es van emetre i avaluar més de 24.000 vots.

Ficció.

D’ Antonella SUDASASSI FURNISS, “Memorias de un cuerpo que arde” / “Memories of a Burning Body”. Producció: Costa Rica, Espanya. Amb Sol Carballo, Paulina Bernini, Juliana Filloy. Sinopsi: La repressió i els tabús han configurat la imatge de la feminitat per a l’Ana (68), la Patricia (69) i la Mayela (71). Les seves històries es combinen poèticament per formar un calidoscopi de records, secrets i anhels que s’encarnen en el cos d’una altra dona. Enllaços: IMDB. MyMovies. RESSONS.

En segona i tercera posició, a les votacions, han quedat:

Documental.

De Basel ADRA, Hamdan BALLAL, Yuval ABRAHAM i Rachel SZOR, “No Other Land“. Producció: Palestina, Noruega. Documental. Sinopsi: Aquesta pel·lícula realitzada per un col·lectiu palestí-israelià mostra la destrucció de Masafer Yatta, a Cisjordània, per part de les autoritats israelianes i la improbable aliança que es desenvolupa entre l’activista palestí Basel i el periodista israelià Yuval. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies. RESSONS.

En segona i tercera posició, a les votacions, han quedat:

De Farahnaz SHARIFI, “My Stolen Planet” / “Sayyareye dozdide shodeye man”. Producció: Alemanya, Iran. Documental. Sinopsi: La Farah, una dona iraniana, es veu obligada a emigrar al seu planeta privat per ser lliure. Compra els records d’altres persones en forma de pel·lícules Super 8 i enregistra i arxiva els seus propis per crear una història alternativa de l’Iran. Enllaços: IMDB. MyMovies. RESSONS.

Berliner Morgenpost Reader’s Jury Award.

Jurat: Geraldine Burmeister, Frederic Bertrand, Thomas Helbing, Katharina Hock, Melanie Jung, Gundula Lang, Herbert Quelle, Lise-Lott Sagebiel, Konstantin Shaev, Ann-Kristin Spindler, Fernando Walukouw, Angela Zumpe.

Tagesspiegel Reader’s Jury Award.

Jurat: Otto Brink, Paula Isabel Glamann, Christine Jung, Nina Müller, Torben Schläger, Christoph Ulleweit, Liz Vliegenthart.

De Christine ANGOT, “Une famille” / “A Family. Producció: França. Durada: 1h22. Guió: Christine Angot. Documental. Sinopsi: Conviden l‘escriptora Christine Angot per motius professionals a Estrasburg, on el seu pare va viure fins a la seva mort l’any 1999. És la ciutat on el va conèixer per primera vegada als tretze anys, i on va començar a violar-la. La seva dona i els seus fills encara hi viuen. Angot agafa una càmera i truca a les portes de la seva família per empènyer-los a aclarir les seves actituds davant el crim del pare que va durar tants anys. Un viatge cinematogràfic que desafia les normes socials i les perspectives familiars per fer front a l’incest. Notes: òpera prima. Christine Angot: Châteauroux, França, 07.02.1959. Dramaturga, guionista -de Claire Denis, C. Corsini…- i escriptora. La seva primera novel·la, ‘Vu du Ciel‘, es va publicar el 1990. Va assolir un gran protagonisme el 1999 amb ‘L’Inceste‘. I va seguir amb títols com ‘Les Désaxés‘ i ‘Une part du Cœur‘, tots dos guardonats amb el Prix France Culture. El seu treball més recent publicat “Le Voyage dans l’Est” va guanyar el Premi Medici 2021. Va ser nomenada Oficial d’Arts i Lletres el 2013 i és membre de l’Acadèmia Goncourt des del 2023. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. DE: Filmin. DF: Nour Films. EF: 20.03.2024. Programada a la secció Encounters. RESSONS.