El drama discret i commovedor “Small Things Like These” inaugura amb bon peu la Berlinale 2024

Permeteu que comenci dedicant modestament a Jaume Figueras aquests recull de cròniques del Festival de Berlín 2024, amb afecte.

El Festival de Berlín 2024 ha començat amb protestes pacifistes i polítiques al carrer i amb certa tensió a la roda de premsa de presentació del Jurat Internacional, amb els periodistes preguntant sobre l’extrem dreta, Gaza, Ucraïna… i l’Albert Serra, membre del Jurat, contestant-los “nosaltres no som Jesucrist!”. Cinematogràficament, però, la inauguració del certamen (i de la competició per l’Ós d’Or) ha anat a càrrec de la pel·lícula “Small Things Like These”, amb uns aplaudits Cillian Murphy i Eileen Walsh, dirigida pel belga Tim Mielants, que és una adaptació de la premiada novel·la homònima de Claire Keegan (escriptora un conte de la qual ja va donar peu a l’aclamat film “The Quiet Girl“).

Competició.

De Tim MIELANTS, “Small Things Like These” / “Kleine Dinge wie diese”. Producció: Irlanda, Bèlgica, EUA. Productors executius: Matt Damon (sembla que ell només n’és productor), Ben Affleck, Kevin Halloran, Michael Joe. Durada: 1h36. Guió: Enda Walsh, basat en la novel·la homònima de Claire Keegan. Fotografia: Frank van den Eeden. Amb Cillian Murphy, Ciarán Hinds, Eileen Walsh, Clare Dunne, Emily Watson, Michelle Fairley. Sinopsi: Nadal de 1985. El devot pare i comerciant de carbó Bill Furlong (Cillian Murphy) descobreix tot de secrets que guarda el convent de la seva ciutat, així com algunes veritats importants sobre la seva pròpia vida. Nota: film inaugural de Berlín 2024. Tim Mielants: 11.12.1979. Director de sèries televisives -d’entre les quals, 6 episodis de “Peaky Blinders” (2016), protagonitzats per Cillian Murphy-, amb el seu film “De Patrick” (2019) va guanyar com a Millor Director al Festival de Karlovy Vary i va participar a Noves Visions de Sitges i el 2021 va signar, conjuntament amb els actors Michelle Fairley i Bouli Lanners, “Un amor a Escòcia” / “Un amor en Escocia” / “Nobody Has to Know“. En aquest blog: Cillian Murphy inaugurarà la Berlinale 2024. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

Algunes reaccions:

David Rooney, a la crònica per a ‘The Hollywood Reporter’: (..) drama pregonament commovedor sobre com un senyal de crueltat rere els murs del convent reobre les ferides psicològiques d’un amable home de família que s’ha esforçat per construir una vida lliure de l’estigma i el dolor de la seva infantesa. Aquest home és en Bill Furlong, un comerciant de carbó treballador i pare amorós de cinc filles, interpretat per Cillian Murphy en una actuació que us arrenca el cor tot i ser un model de contenció irrefutable. (..) Essent fidel a la novel·la de Keegan, “Small Things Like These” no tracta principalment de les ‘Magdalene Laundries’ (que també van proporcionar el teló de fons a “Philomena”, de Stephen Frears). Es centra més en la manera com la vergonya i l’abús institucional poden ser un secret brut. En Bill comença a lluitar amb la seva consciència sobre si fer alguna cosa o mirar cap a un altre costat en silenci, com acostuma a fer la majoria de la gent de New Ross. (..) Es tracta d’un drama ombrívol i pausat que s’inspira de l’aparent tranquil·litat del títol i que és encara més commovedor (..). Olivia Popp, a la ressenya per a ‘Cineuropa’: El tercer llargmetratge del director belga Tim Mielants (..) és un retrat d’un poble turmentat per la indiferència. Un petit poble d’Irlanda, a la dècada de 1980: una monja empeny una adolescent contra una porta indescriptible mentre la noia s’esclama per la seva vida: “Papa! Papa!” A pocs metres de distància, un carboner local mira aquesta horrible escena des de l’ombra, el seu cos submergit en la foscor i la seva cara tacada de carbó en el que és una disfressa útil. Garratibat al seu lloc, l’home sap que ha de fer alguna cosa, ho ha de fer; els seus ulls ho diuen tot mentre el pla es tanca al seu rostre brut. Aquest és el primer moment de veritable bufetada del director belga Tim Mielants en el seu tercer llargmetratge, “Small Things Like These” (..) El carboner Bill Furlong s’aixeca a l’alba per menar el seu negoci, porta bosses plenes de combustible als establiments locals i quan és tard arriba a casa per a rentar-se les mans de brutícia i sopar amb la seva dona i cinc noies: ensabonar-se, esbandir-se i tornar-ho a fer. La cura que té en una trobada amb un noi del poble li trenca la rutina i revela per primer cop els fonaments morals d’en Bill, però la seva dona, Eileen (Eileen Walsh), l’anima a preocupar-se pels seus. De la mateixa manera, després de veure com porten al convent proper una nena (..) que crida al seu pare, es conforma el dilema ètic complet de Bill: fer alguna cosa o no en un petit poble d’Irlanda, on s’espera una passivitat que, en última instància, és més sinistre que l’escàndol. Mig misteri, mig estudi de personatges, la pel·lícula més recent d’en Mielants té més èxit en el primer que en el segon, fallant potser com a adaptació massa fidel de la novel·la homònima de Claire Keegan (..). Mitjançant llargues panoràmiques i plans de seguiment, en Mielants pinta en Bill en moviment, caminant i movent-se amb propòsit enmig d’una ciutat que preferiria romandre quieta i en silenci. D’aquesta manera, el director estableix efectivament la rutina repetitiva i extenuant de Bill com a patriarca de la família. Però “Small Things Like These” trontolla molt sobre la base del seu guió, que posa un èmfasi innecessari en els flashbacks suaus a la infància del nostre protagonista, on el Nadal està perseguit per records de pèrdua i decepció que no aporten substància als tràgics temes de la pel·lícula (..).​ Guy Lodge, a la ressenya per a ‘Variety’: (..) una inauguració discreta però potent de la Berlinale. (..) Ja sigui a través de denúncies públiques, obres d’art com “The Magdalene Sisters” de Peter Mullan o el testimoni angoixat de víctimes com la difunta Sinéad O’Connor, la veritat s’ha descobert des de llavors, i ni el llibre de Keegan ni la pel·lícula de Mielants pretenen revelar-ho visualment. Més aviat, el drama aquí rau en els punts cecs de la comunitat, mantinguts a parts iguals per la innocència i l’evitació, que van permetre que aquestes institucions [les ‘Magdalene Laundries’] prosperessin tant de temps com ho van fer. (..) Nascut [en Bill Furlong ] d’una mare adolescent soltera que no va anar a raure a les ‘Magdalene Laundries’ i en canvi va trobar refugi en la senyora Wilson (Michelle Fairley), una amable terratinent, s’enfurisma davant qualsevol avergonyiment a les dones en circumstàncies equivalents. Però la seva pròpia culpa i dolor li han donat un pas pesat i una ment insomne. Quan es frega les mans al final d’un dia de treball lliurant carbó i combustible als seus conciutadans, ho fa amb un vigor que busca una pell nova i sense taques. (..) És l’actuació exquisidament dolguda de [Cillian] Murphy, que s’acosta de mica en mica a una cosa semblant a la gràcia, la que dóna a “Small Things Like These” el seu eventual poder de cop de puny a l’estòmac, tot i que la pel·lícula evadeix la confrontació melodramàtica fins al final, acabant elegantment en un punt on moltes altres històries podrien triar començar. L’acció suplanta la necessitat de qüestionar, negociar o parlar en absolut: almenys per un moment, la cara d’en Murphy s’arruga i es tensa amb prou certesa moral desafiant per corregir una església, un país i una història de dolor. Jonathan Romney, a la ressenya per a ‘Screen International’: Cillian Murphy va protagonitzar una de les pel·lícules més grans del 2023, i comença el 2024 a l’extrem oposat de l’espectre, amb el drama irlandès superíntim “Small Things Like These”. No obstant això, el seu paper aquí no s’allunya del tot d’Oppenheimer, ja que torna a interpretar un home introspectiu que tracta amb la seva consciència davant d’un moment de perspicàcia que li canvia la vida. (..) L’actuació d’en [Cillian] Murphy, la direcció controlada d’en Tim Mielants i el subtil pes emocional s’hi combinen per fer que aquesta adaptació discreta de la novel·la de 2021 de Claire Keegan nominada al Booker sigui una proposta molt a tenir en compte (..). El rerefons és el tractament històric a Irlanda de les mares solteres joves, concretament l’existència de les famoses ‘Magdalene Laundries’, gestionades per l’Església, en efecte, centres de treball punitius que existien fins fa tan poc com el 1996. La pel·lícula està dedicada a totes les dones joves i als seus fills. que van patir, i en molts casos van morir, com a conseqüència d’aquelles institucions. La dramaturga i guionista Enda Walsh, l’obra cinematogràfica de la qual inclou especialment “Hunger”, de Steve McQueen, ofereix una adaptació en gran mesura fidel del text prim però molt elaborat de Keegan, sovint provocant indicis visuals potents a partir de referències aparentment incidentals.(..) [Al repartiment,] l’Eileen Walsh és particularment eficaç en les seves escenes amb en Murphy, com a mare i dona que es preocupa profundament pels seus, però vol assegurar l’statu quo segur del seu món tancat. I en Murphy, que creix encara més en papers de mitjana edat psicològicament ombrívols, és convincent en tot moment, sobretot per la reserva absoluta del seu personatge. De manera subtil, en Murphy il·lustra la composició emocional d’una vida que combina l’èxit i la satisfacció domèstica d’una banda amb, de l’altra, la decepció quotidiana i les cicatrius infantils no curades. (..). El director belga [Tim] Mielants (..) aquí s’adapta de manera convincent a un entorn i temes irlandesos, allunyant-se d’una distància inimaginable de l’excentricitat de la seva comèdia de camps nudistes del 2019, “Patrick”. “Small Things…” està estretament controlada quant a estat d’ànim i sentiment i només es desvia cap a un registre de període més convencional en els flashbacks de la infància. En Mielants i el director de fotografia Frank Van den Eeden donen una sensació profundament hivernal a un petit món profundament arrelat al carbó i la condensació; una imatge repetida de Bill rentant-se la brutícia del dia a les mans adquireix un poderós efecte metafòric en aquest context narratiu. (..) El final obert, fidel al llibre, és un altre toc de la gosadia tranquil·la que té en comú la pel·lícula amb el seu protagonista. Nando Salvà, a la crònica per a ‘El Periódico’: (..) entre els seus productors hi figuren tant el mateix Murphy com un altre dels actors del biopic sobre el pare de la bomba atòmica [“Oppenheimer”], Matt Damon, i és durant aquell rodatge que van decidir unir forces per fer realitat la nova pel·lícula; la tercera [raó, per parlar de Cillian Murphy], que en totes dues [a “Oppenheimer” i a “Small Things Like These”] l’actor irlandès encarna el mateix tipus de personatge, un home introspectiu i turmentat pel seu passat i per dilemes morals, i amb unes bones intencions que xoquen contra un entorn terrible. I aquestes circumstàncies prometen proporcionar a “Small things like these” una exposició mediàtica –exemplificada en el lloc d’honor que ocupa en el festival– que amb el contingut del seu metratge no n’hi ha prou per justificar. L’assumpte al voltant del qual fa girar la seva trama són les Bugaderies de la Magdalena, aquelles institucions finançades i administrades per l’Església catòlica en les quals, des de mitjans del segle XVIIII i fins a finals del segle passat, van ser empresonades i maltractades –i sovint desposseïdes dels seus nadons– al voltant de 30.000 dones que el clergat considerava esgarriades o de mal viure. Ho fa des de fora, això sí, a través de la mirada d’un home que, el Nadal del 1985, descobreix el que passa a l’interior del convent de la seva localitat i ha de decidir entre quedar-se callat o arriscar-se a perdre-ho tot enfrontant-se a les poderoses religioses que han comprat el silenci de tota la comunitat. Mentrestant, la pel·lícula mira de transmetre melancolia i lirisme, alhora que reflexiona sobre els mecanismes de la memòria, els del dolor i els de la vergonya com ho fan les del gran Terence Davies, però alguna cosa l’hi impedeix: el seu director, Tim Mielants –amb qui Murphy ja va treballar en la tercera temporada de Peaky Blinders–, no és Davies. (..) [Tim] Mielants evita caure en el tremendisme, la manipulació melodramàtica i el didactisme, i en el procés no troba mètodes alternatius per arribar-nos a l’ànima. Aquelles bugaderies “van causar un trauma col·lectiu, i l’art és una manera de tancar ferides”, va afirmar ahir [Cillian] Murphy davant la premsa, i estar d’acord amb ell no és incompatible amb la possibilitat de lamentar que la seva pel·lícula no intenti complir aquesta comesa amb més convicció.



Panorama.

De Levan AKIN, “Crossing“. Producció: Suècia, Dinamarca, França, Turquia, Geòrgia. Amb Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı. Sinopsi: La Lia, una mestra jubilada, s’ha promès trobar la seva neboda, la Tekla, desapareguda. La seva recerca la porta a Istanbul on coneix l’Evrim, un advocat que lluita pels drets dels trans, i la Tekla comença a sentir-se més a prop que mai. Nota: Akin aconseguí un cert èxit amb “Solo nos queda bailar” / “And Then We Danced” (2019). Enllaços: IMDB. MyMovies. VI: Totem Films.

Algunes reaccions:

David Rooney, a la ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’: En el seu primer film del 2019, “And Then We Danced”, l’escriptor i director suec Levan Akin va examinar l’autodescobriment gai i la sexualitat desafiant contra els rígids codis de gènere d’una companyia de dansa tradicional georgiana. La seva nova pel·lícula càlidament humanista, “Crossing”, explora una altra història d’identitat queer en un entorn poc complaent, aquesta vegada utilitzant un viatge de parella estranya per defensar l’acceptació trans. Observat amb gran detall i imbuït d’un sentiment palpitant de pertinença, aquest drama novel·lístic necessita temps per connectar el seu triangle central, però ho fa amb una flexibilitat i moderació que amplifiquen les recompenses emocionals de la seva encantadora conclusió oberta. (..) [Aquesta sensació de lloc -de pertinença-] comença a Batumi, a la costa rocosa del mar Negre al sud-oest de Geòrgia, i després es desplaça als carrers plens i als blocs d’apartaments en ruïnes dels barris d’alta densitat i baixos ingressos d’Istanbul, on el títol s’estén més enllà de les fronteres geogràfiques per a representar perspectives canviants que travessen divisions generacionals i culturals. La família d’Akin té arrels als dos països, on va passar els estius infantils. Va néixer a Suècia d’ascendència georgiana mentre que els seus pares van néixer a Turquia. Després de la seva estrena com a pel·lícula d’obertura a la secció Panorama de Berlín, Mubi estrenarà “Crossing” en territoris clau i hauria d’elevar encara més la reputació d’Akin, especialment entre el públic queer. (..) La fascinant actuació de la veterana actriu Arabuli manté de manera experta el rostre brusc i professional alhora que deixa clar per mitjans subtils que el seu viatge a Istanbul és un viatge d’expiació. Al final de l’acció hi ha un moment silenciosament demolidor quan l’Achi [un noi jove arrogant que reconeix el nom, Tekla, com una de les treballadores sexuals trans que vivien en una altra casa més avall de la platja fins que en van ser expulsades] li pregunta què li diria a Tekla si la trobés. La Lia respon amb una franquesa commovedora, confessant com ella i la seva germana van fallar a la jove dona trans deixant que la desaprovació dels vilatans superés el seu amor per ella. (..) La narració sense presses d’Akin es mou als seus propis ritmes plaents, construint eficaçment tres estudis de personatges robusts i entrellaçant-los de maneres que afecten emocionalment. (..) Istanbul es descriu com un lloc on la gent arriba a desaparèixer. Però “Crossing” utilitza pinzellades delicades per representar la ciutat també com un lloc on les trobades transformadores poden portar canvis i un major autoconeixement. Peter Debruge, a l’article per a ‘Variety’: Si visiteu Istanbul, no podeu deixar de notar tots els gats: la capital turca està plena de gats de carrer, alguns bells i amables, d’altres demacrats i més distants. S’han fet pel·lícules senceres sobre el fenomen (de les quals “Kedi” va ser un exemple especialment popular). Però, què passa amb les innombrables altres ànimes —les humanes— que també viuen als marges d’aquesta ciutat moderna? També són invisibles fins que es noten. Però si ens hi fixem de prop, es fa impossible no veure els nens sense sostre i els venedors ambulants, les treballadores sexuals i els immigrants, molts lluitant per sobreviure. Amb “Crossing”, l’escriptor i director Levan Akin vol obrir els nostres ulls a allò que ens pot passar per alt. Després d’aconseguir el reconeixement internacional amb el drama queer seleccionat a Canes “And Then We Danced”, Akin fa una opció calculada per donar a conèixer la comunitat trans d’Istanbul, però ho fa a través de la representació en lloc de la manipulació. “Crossing” explica la història atractiva, encara que una mica serpentejant, d’una anciana mestra d’escola georgiana, la Sra Lia (Mzia Arabuli), compromesa a honorar el desig de la seva germana de trobar la seva filla perduda, Tekla (Tako Kurdovanidze). La pel·lícula informa al públic des del principi que tant el georgià com el turc són idiomes neutres de gènere. (..) El “creuament” [del títol] es desenrotlla com un viatge per carretera, de Batumi a Istanbul, però el viatge més significatiu per a Lia és intern. Interpretant el personatge sever i orgullós, Arabuli no agafa dreceres per guanyar-se el públic. (..) “Crossing” no tanca la recerca de Tekla amb tanta claredat com voldria el públic, sinó que l’utilitza per portar els espectadors pels mateixos carrers on es reuneixen les persones trans a Istanbul, entrant a les cases d’habitacions (poc més que prostíbuls, en realitat) que ofereixen cert sentit de comunitat (..).



FOTO DE L’APUNT: Cillian Murphy a la roda de premsa de presentació de “Small Things Like These”, de Tim Mielants