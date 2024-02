“The Human Hibernation”, de la catalana Anna Cornudella Castro, guanya el premi de la crítica internacional, a Berlín 2024

El Jurat del Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional, format per Medina Nicolás Carlos, Sebastian Khouw i Schayan Riaz, d’entre totes les pel·lícules que han participat a la secció Fòrum de la Berlinale 2024, ha atorgat el seu guardó a:

D’ Anna CORNUDELLA CASTRO, “The Human Hibernation“, producció catalana i espanyola (productors: Gerard Rodríguez, Frank Lucas, Clara Santaolaya, Pol Cornudella Castro), de 1h30 de durada, amb guió d’Anna Cornudella Castro i Lluís Sellarès, fotografia d’Arthur Pol Camprubí, muntatge de Marc Roca Vives, música d’Emili Bosch Molina, so de Laura Tomás Cascalló, disseny de producció de Gal·la Seguí Delgado i protagonitzada per Clara Muck Dietrich, Demetrius Hollimon, Jane Hubbell, Brian Stevens, Neil O’Neil, Dove, Valentine. Sinopsi: L‘Erin es desperta i troba neu encara a terra. Ha sortit massa aviat de la hibernació. Mentre camina pel bosc nevat a la recerca de la seva germana, sucumbeix a les temperatures gelades. Els dies s’allarguen, la neu deixa pas al fang. Els altres ara es desperten de la hibernació, reprenen les seves vides i ara és la Carla qui busca el seu germà, sense èxit. Enllaç: IMDB. RESSONS.

Com ja vam ressenyar a l’apunt La catalana Anna Cornudella Castro debuta amb un film al Fòrum de la Berlinale 2024,

Es tracta de l’òpera prima de la cineasta catalana, que es va graduar en cinema l’any 2014 per l’ESCAC i des d’aleshores ha treballat en teatre, cinema i videoart. Ha dirigit vídeos musicals i ha realitzat projectes de videoart com ‘The Wheel Together’, amb l’artista de Nova York Eliza Lu Doyle, i ‘Jacob or Self Maintaining’. La seva obra diuen que es mou entre el cinema i la ciència, centrant el seu interès en l’ésser humà, l’individu i les estructures jeràrquiques de la societat. Tots els seus projectes giren al voltant del bioart, buscant alternatives i utopies socials.

El Festival de Berlín, diu d’aquest film: En aquesta pel·lícula, s’explora un món –bufant, palpant– en el qual es superposen les esferes dels humans i els animals. Entre aquests fets -entre el zoomorf i l’antropomorf- hi ha alguna cosa de somnambulisme. Per acceptar la seva pèrdua, la Carla comença a qüestionar els seus sobre la seva pràctica evident d’hibernació hivernal i el despertar compartit a la primavera. Entre la meditació i la ciència-ficció, aquesta primera pel·lícula atmosfèrica i impactant de l’artista mediàtica espanyola Anna Cornudella Castro aconsegueix un equilibri gairebé sense paraules entre animals, plantes i humans: en les relacions individuals, les estructures familiars i la societat. “The Human Hibernation” activa tots els sentits d’aquest món, siguin opressius o alliberadors.

A Cineuropa han recollit unes declaracions d’Anna Cornudella Castro en què diu: Trobar un pont entre la societat que proposem en aquesta pel·lícula i la nostra va ser una de les premisses més importants, ja que pretenem reflexionar sobre el nostre paper com a animals dins d’un enorme mecanisme en constant transformació i adaptació, i al mateix temps, destacar l’antropocentrisme en què estem immersos i les seves conseqüències.