Així presenta la secció (paral·lela) Panorama el Festival de Berlín: Panorama projecta un cinema extraordinari, és el favorit del públic tradicional i, amb el seu propi premi del públic, compta amb el jurat més gran del festival. Panorama és explícitament queer, explícitament feminista, explícitament polític –i alhora busca pensar més enllà d’aquestes categories– sempre buscant allò que és nou, atrevit, poc convencional i salvatge en el cinema actual. Aquí podreu trobar talents joves i emocionants d’arreu del món i descobrir les últimes obres de cineastes de renom. Pel que fa a l’estètica i la forma, Panorama té el dit al pols del cinema internacional contemporani. Aquí un públic ampli i curiós pot descobrir pel·lícules que ofereixen fricció i aporten material de discussió. La selecció de pel·lícules és alhora una invitació i una exigència a veure el cinema d’una altra manera. Cada any des de 1999, el jurat més gran de la Berlinale, el públic de Panorama, atorga el Premi del Públic Panorama al llargmetratge i documental més popular. La secció sempre ha reconegut al seu públic com el seu aliat més proper. A Panorama, el públic, els cineastes, la indústria i la premsa són socis iguals. Aquí, el cinema esdevé un lloc de trobada públic per a tots els amants del cinema. Amb el Teddy Award, Panorama és responsable del premi de cinema queer de la Berlinale en totes les seccions. Aquest guardó d’aquest tipus més important i més antic del món va celebrar el 2016 el seu 30è aniversari. Michael Stütz dirigeix la secció des del juny de 2019.

Aquest 2024, el Festival de Berlín tindrà lloc del 15 al 25 de febrer.

Berlín 2024: Panorama.

De Levan AKIN, “Crossing“. Producció: Suècia, Dinamarca, França, Turquia, Geòrgia. Amb Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı. Sinopsi: La Lia, una mestra jubilada, s’ha promès trobar la seva neboda, la Tekla, desapareguda. La seva recerca la porta a Istanbul on coneix l’Evrim, un advocat que lluita pels drets dels trans, i la Tekla comença a sentir-se més a prop que mai. Nota: Akin aconseguí un cert èxit amb “Solo nos queda bailar” / “And Then We Danced” (2019). Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Thomas ARSLAN, “Scorched Earth” / “Verbrannte Erde”. Producció: Alemanya. Amb Mišel Matičević, Marie Leuenberger, Alexander Fehling. Sinopsi: Dotze anys després d’haver-ne fugit, el criminal de carrera Trojan torna a Berlín. A la ciutat hi ha un quadre valuós a punt per ser robat. Però el robatori meticulosament planificat aviat es descontrola. Enllaços: IMDB. MyMovies.

D’Annie BAKER, “Janet Planet“. Producció: EUA, Anglaterra, 2023. Amb Julianne Nicholson, Zoe Ziegler, Elias Koteas, Will Patton, Sophie Okonedo. Sinopsi: A l’oest rural de Massachusetts, la Lacy, d’11 anys, passa l’estiu de 1991 a casa seva, captivada per la seva imaginació i les atencions de la seva mare Janet. Amb el pas dels mesos, tres visitants entren a la seva òrbita, tots captivats per la Janet. Nota: presentada anteriorment al Festival de Telluride 2023. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Marcelo BOTTA, “Betânia“. Producció: Brasil. Amb Diana Mattos, Tião Carvalho, Caçula Rodrigues, Nádia D’Cássia, Ulysses Azevedo. Sinopsi: En perdre el marit, les filles convencen la llevadora Betânia, de 65 anys, que se’n vagi del poble arraconat on viu. Fa cap a la zona de les dunes de sorra de Lençóis Maranhenses al nord del Brasil i s’aventura un nou començament. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Jérémy CLAPIN, “Pendant ce temps sur Terre” / “Meanwhile on Earth”. Producció: França. Amb Megan Northam, Catherine Salée, Sam Louwyck, Roman Williams, Sofia Lesaffre. Sinopsi: Els germans Elsa i Franck estaven molt units. Des que en Franck va desaparèixer durant una missió espacial fa tres anys, l’Elsa ha lluitat per seguir endavant amb la seva vida. Fins que un dia s’hi posa en contacte una forma de vida no identificada. Però hi ha un preu a pagar… Nota: Clapin, nominat a l’Òscar -animació-, premis a Setmana de la Crítica de Canes, Annecy, César, seleccionat a Sitges… Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies.

De Michael FETTER NATHANSKY, “Every You Every Me” / “Alle die Du bist”. Producció: Alemanya, Espanya. Amb Aenne Schwarz, Carlo Ljubek, Youness Aabbaz, Sara Fazilat, Naila Schuberth. Sinopsi: Què passa si la persona que estimes de sobte sembla una estranya? La treballadora de la fàbrica Nadine busca les profunditats del seu cor per intentar redescobrir els seus sentiments perduts pel seu marit. Què va veure una vegada en ell que ja no pot veure? Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Nora FINGSCHEIDT, “The Outrun“. Producció: Anglaterra, Alemanya. Amb Saoirse Ronan, Paapa Essiedu, Stephen Dillane. Sinopsi: Després de viure la vida al límit a Londres, la Rona intenta acceptar el seu passat problemàtic. Torna a la bellesa salvatge de les illes Òrcades, d’Escòcia, on va créixer, amb l’esperança de curar-se. Nota: presentada anteriorment al Festival de Sundance 2024. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Josef HADER, “Andrea Gets a Divorce” / “Andrea lässt sich scheiden”. Producció: Àustria. Amb Birgit Minichmayr, Josef Hader, Thomas Schubert, Robert Stadlober, Thomas Stipsits. Sinopsi: L’Andrea, policia rural, vol acabar amb el seu matrimoni i convertir-se en inspectora detectiva a la ciutat. Després d’una festa d’aniversari, el seu futur exmarit borratxo surt corrent davant del seu cotxe. En estat de xoc, l’Andrea comet un atropellament. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Dag Johan HAUGERUD, “Sex“. Producció: Noruega. Amb Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Siri Forberg, Birgitte Larsen. Sinopsi: Dos neteja xemeneies que viuen en matrimonis monògams i heterosexuals, tots dos acaben en situacions que desafien les seves opinions sobre la sexualitat i els rols de gènere. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Carmen JAQUIER i Jan GASSMANN, “Les Paradis de Diane” / “Paradises of Diane”. Producció: Suïssa. Amb Dorothée de Koon, Aurore Clément, Roland Bonjour, Omar Ayuso. Sinopsi: Immediatament després del naixement del seu fill, la Diane abandona el xicot i el seu nadó en un hospital de Zuric i desapareix en una ciutat espanyola que no coneix, a la Mediterrània. Però els canvis que està experimentant el seu cos li recorden del que està fugint. Nota: presentada anteriorment al Solothurn Film Festival. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Bruce LaBRUCE, “The Visitor“. Producció: Anglaterra. Amb Bishop Black, Macklin Kowal, Amy Kingsmill, Kurtis Lincoln, Ray Filar. Sinopsi: Un refugiat es renta en una maleta petita a la vora del riu Tàmesi, a Londres. En arribar a la casa d’una família de classe alta, sedueix a tots i cadascun dels membres de la família, representats en escenes de sexe explícites. Una relectura de “Teorema“, de Pasolini. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Phạm Ngọc LÂN, “Cu Li Never Cries” / “Cu Li Không Bao Giờ Khóc”. Producció: Vietnam, Singapur, França, Filipines, Noruega. Amb Minh Châu, Hà Phương, Xuân An, Hoàng Hà. Sinopsi: Després d’heretar un loris pigmeu peresós de qui fa molt temps que n’ha estat separada, una dona s’aferra als lligams cada vegada més febles amb el seu passat, mentre la neboda es prepara per al seu casament i es preocupa pel futur. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Jianjie LIN, “Brief History of a Family” / “Jia ting jian shi”. Producció: Xina, França, Dinamarca, Qatar. Amb Zu Feng, Guo Keyu, Sun Xilun, Lin Muran. Sinopsi: El destí d’una família acomodada s’entrellaça misteriosament amb el de l’enigmàtic nou amic del seu fill, a la Xina posterior a la política de tenir només un fill. Emocions reprimides, expectatives no satisfetes i secrets no parlats sobreïxen. Nota: presentada anteriorment al Festival de Sundance 2024. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Santiago LOZANO ÁLVAREZ, “Yo vi tres luces negras” / “I Saw Three Black Lights”. Producció: Colòmbia, Mèxic, França, Alemanya. Amb Jesús María Mina, Julián Ramirez, Carol Hurtado, John Alex Castillo. Sinopsi: Un vell savi s’embarca en el seu darrer viatge, entrant a la selva colombiana per a trobar un lloc on morir. Però els grups de l’exèrcit il·legal que controlen la zona posen en perill la seva transició pacífica al regne dels morts. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies.

D’Ash ÖZGE, “Faruk“. Producció: Alemanya, Turquia, França. Amb Faruk Özge, Derya Erkenci, Gönül Gezer. Sinopsi: En Faruk, que té més de 90 anys, esdevé cada cop més el protagonista de la pel·lícula que la seva filla està fent sobre l’imminent demolició del seu bloc de pisos a Istanbul. Una història sobre la gentrificació i una complexa relació pare-filla. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Jane SCHOENBRUN, “I Saw the TV Glow“. Producció: EUA. Amb Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman, Fred Durst, Danielle Deadwyler. Sinopsi: L’adolescent Owen només està intentant sobreviure a la vida dels suburbis quan el seu company de classe li presenta un misteriós programa de televisió nocturn: una visió d’un món sobrenatural al dessota del seu. A la llum pàl·lida de la televisió, la visió de la realitat d’Owen comença a esquerdar-se. Nota: presentada anteriorment al Festival de Sundance 2024. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Nathan SILVER, “Between the Temples“. Producció: EUA. Amb Jason Schwartzman, Carol Kane, Dolly de Leon, Caroline Aaron, Robert Smigel. Sinopsi: El món d’un cantor jueu en plena crisi de fe es capgira completament quan la seva professora de música de primària torna a la seva vida, com la seva nova estudiant del Bat Mitzvah. Nota: una comèdia poc convencional. Nota: presentada anteriorment al Festival de Sundance 2024. Enllaços: IMDB. MyMovies.

D’ Antonella SUDASASSI FURNISS, “Memorias de un cuerpo que arde” / “Memories of a Burning Body”. Producció: Costa Rica, Espanya. Amb Sol Carballo, Paulina Bernini, Juliana Filloy. Sinopsi: La repressió i els tabús han configurat la imatge de la feminitat per a l’Ana (68), la Patricia (69) i la Mayela (71). Les seves històries es combinen poèticament per formar un calidoscopi de records, secrets i anhels que s’encarnen en el cos d’una altra dona. Enllaços: IMDB. MyMovies.

D’André TÉCHINÉ, “Les gens d’à côté” / “My New Friends”. Producció: França. Amb Isabelle Huppert, Nahuel Pérez Biscayart, Hafsia Herzi. Sinopsi: La Lucie és una policia tècnica i científica especialitzada, que va cap a la jubilació. La seva vida quotidiana solitària es veu alterada per l’arribada a la seva urbanització d’una parella jove, pares d’una nena. Li agraden els seus nous veïns, però descobreix que en Yann, el pare, és un activista antipolicial amb un llarg historial criminal. El conflicte moral de la Lucie, entre la seva consciència professional i el seu desig d’ajudar aquesta família, farà que les seves certeses vacil·lin… Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies.

De Ray YEUNG, “All Shall Be Well“. Producció: Hong Kong, Xina. Amb Patra Au Ga Man, Maggie Li Lin Lin, Tai Bo, Leung Chung Hang, Fish Liew Chi Yu. Sinopsi: Quan la seva parella Pat mor inesperadament, l’Angie es preocupa pel pis on van viure juntes durant més de 30 anys. L’Angie queda a la mercè de la família de la Pat, mentre lluita per a emancipar-se i per la seva dignitat. Enllaços: IMDB. MyMovies.

Panorama Dokumente.

De Basel ADRA, Hamdan BALLAL, Yuval ABRAHAM i Rachel SZOR, “No Other Land“. Producció: Palestina, Noruega. Documental. Sinopsi: Aquesta pel·lícula realitzada per un col·lectiu palestí-israelià mostra la destrucció de Masafer Yatta, a Cisjordània, per part de les autoritats israelianes i la improbable aliança que es desenvolupa entre l’activista palestí Basel i el periodista israelià Yuval. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Myriam EL HAJJ, “Diaries from Lebanon“. Producció: Líban, França, Qatar, Aràbia Saudí. Amb Joumana Haddad, Perla Joe Maalouli, Georges Moufarrej. Documental. Sinopsi: Líban, 2018. Guerra, política o revolució: aquestes són les opcions a les quals s’enfronten Georges, Joumana i Perla Joe. Tres destins i un desig compartit de reconstruir un país amb problemes. Com és possible seguir somiant quan tot al voltant s’esfondra? Enllaços: IMDB. MyMovies.

De David-Pierre FILA, “À quand l’Afrique?” / “Which Way Africa?”. Producció: Congo, Angola, Camerun. Amb Samuel Fosso, Joseph Ki-zerbo, Simon Njami, Imam Souleymane. Documental. Sinopsi: La gent dels boscos toca els tambors per mantenir vius els seus càntics. Els de ciutat criden “Progrés!” Encara més s’afanyen a apoderar-se dels tresors de la terra, només per ser rebuts per noves veus que criden desafiant. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Philipp FUSSENEGGER i Judy LANDKAMMER, “Teaches of Peaches“. Amb Peaches (és a dir, Merrill Nisker, més coneguda pel seu nom artístic Peaches, que és una música i productora d’electroclash canadenca), Leslie Feist, Chilly Gonzales, Shirley Manson, Charlie Le Mindu. Documental. Sinopsi: Unint a la perfecció joies d’arxiu exclusives amb imatges de gira dinàmiques, aquest documental captura el recorregut transformador de la canadenca Merrill Nisker, aclamada internacionalment com a Peaches. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Svitlana LISHCHYNSKA, “A Bit of a Stranger“. Producció: Ucraïna. Amb Svitlana, Valentina, Alexandra, Stefania. Documental. Sinopsi: Svitlana, una ucraïnesa de parla russa, examina la part colonitzada de la seva consciència i intenta trobar respostes a la pregunta de com el totalitarisme i la russificació soviètics van influir en les relacions dins de la seva família. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Nelson MAKENGO, “Rising Up at Night” / “Tongo Saa”. Producció: Congo, Bèlgica, Alemanya, Burkina Faso, Qatar. Documental. Sinopsi: Un retrat sensible dels habitants de Kinshasa amb la seva fe, esperances i decepcions, immersos en la bellesa de les nits a la capital de la República Democràtica del Congo. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Farahnaz SHARIFI, “My Stolen Planet” / “Sayyareye dozdide shodeye man”. Producció: Alemanya, Iran. Documental. Sinopsi: La Farah, una dona iraniana, es veu obligada a emigrar al seu planeta privat per ser lliure. Compra els records d’altres persones en forma de pel·lícules Super 8 i enregistra i arxiva els seus propis per crear una història alternativa de l’Iran. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Birgitte STAERMOSE, “Afterwar“. Producció: Dinamarca, Kosovo, Suècia, Finlàndia. Amb Gëzim Kelmendi, Xhevahire Abdullahu, Shpresim Azemi, Besnik Hyseni, Luan Jaha. Documental. Sinopsi: Els nens esdevenen adults davant dels nostres ulls. No obstant això, continuen als llimbs, perseguits pels records de la guerra de Kosovo. Combinant realisme cru i actuació escènica, “Afterwar” medita sobre les repercussions a llarg termini de la guerra. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Markus STEIN, “Baldiga – Unlocked Heart” / “Baldiga – Entsichertes Herz”. Producció: Alemanya. Amb Jürgen Baldiga, Timo Lewandovsky, Bernd Boßmann, Ulf Reimer, Birgit Baldiga. Documental. Sinopsi: Utilitzant retalls de diari, fotografies i records dels companys, la pel·lícula pinta el retrat de l’artista Jürgen Baldiga que va captar amb sensibilitat i de manera autèntica l’escena queer de Berlín occidental dels anys vuitanta i principis dels noranta amb la seva càmera. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Klára TASOVSKÁ, “I’m Not Everything I Want to Be” / “Ještě nejsem, kým chci být”. Producció: Txèquia, Eslovàquia, Àustria. Amb Libuše Jarcovjáková. Documental. Sinopsi: Després de la repressió de la Primavera de Praga el 1968, la fotògrafa Libuše Jarcovjáková malda per a alliberar-se de les limitacions del règim repressiu txecoslovac i s’embarca en un llarg viatge cap a la llibertat. Enllaços: IMDB. MyMovies.

Panorama sèries.

“Zeit Verbrechen 1: Dezember“, de Mariko MINOGUCHI. Producció: Alemanya. Amb Samuel Benito, Lisa Hagmeister, Kailas Mahadevan, Sebastian Zimmler, Aljoscha Stadelmann. Sinopsi: Després d’una nit salvatge amb els amics, en Tim no pot trobar el camí de casa. Toca els timbres dels desconeguts fins que la policia ve a buscar-lo. L’endemà al matí, troben mort el noi de 18 anys en una carretera rural.

“Zeit Verbrechen 2: Der Panther“, de Jan BONNY. Producció: Alemanya. Amb Lars Eidinger, Anna Bederke, Marc Poersken, Sahin Eryilmaz, Magdalena Laubisch. Sinopsi: En Johnny és un jugador i gàngster que s’omple les butxaques com a informant confidencial. Però se l’amenaça de descobrir-lo.

“Zeit Verbrechen 3: Deine Brüder“, de Helene HEGEMANN. Producció: Alemanya. Amb Zethphan Smith-Gneist, Lavinia Wilson, Luna Wedler, Eren M. Güvercin, Adrian Vasile But. Sinopsi: En Cem i els seus cinc amics han format una colla molt unida des de la infància. Però en Cem està canviant: s’està tornant més dur i amenaça els que l’envolten. En algun moment, la por dels altres envers ell creix tant que esclata en un acte de vigilantisme brutal.

“Zeit Verbrechen 4: Love by Proxy“, de Faraz SHARIAT. Producció: Alemanya. Amb Maja Simonsen, Fiifi Jefferson Pratt, Jan Henrik Stahlberg, Sandra Hüller, Briggitte Akosua Appiah. Sinopsi: Quan Earlie Thomas viatja a Ghana per rebre en herència el llegat del seu pare assassinat, de sobte la seva vida corre perill. En Ralf, el seu amant alemany, intenta per tots els mitjans possibles de portar-la a un lloc segur.

Enllaços de la sèrie: IMDB, MyMovies.

FOTO DE L’APUNT: Saoirse Ronan, a “The Outrun”, de Nora Fingscheidt.