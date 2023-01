Agenda de les pel·lícules dels Oscar 2023

El mal record dels Oscar de l’any passat, que van premiar Coda, fa que malfiï de Tot a la vegada a tot arreu / Todo a la vez en todas partes / Everything Everywhere All at Once, que lidera les nominacions amb 11 candidatures, i l’han qualificada de comèdia de ciència-ficció tan imaginativa com extravagant (Ara) i complexa i frenètica història que transcorre en múltiples dimensions (El Punt Avui). És més, la van estrenar el 3 de juny de l’any passat al mercat espanyol, és a Movistar+, a Filmin (subtitulada en català), a altres plataformes i m’havia interessat tan poc que ni m’hi havia fixat. Hauré de fer per veure-la. No descarto que la reestrenin als cines.

Res de nou a l’oest / Sin novedad en el frente / A l’Ouest, rien de nouveau / Niente di nuovo sul fronte occidentale / All Quiet on the Western Front, que ha aconseguit 9 nominacions, fa dies que la tenim a Netflix (en VOSC); però és el remake d’una pel·lícula del mateix títol que em va impactar emocionalment molt de jovenet i això m’està frenant a veure-la. L’èxit a les nominacions als BAFTA i als Oscar m’ho fan repensar i hauré de fer el cor fort.

Almas en pena de Inisherin / Les Banshees d’Inisherin / Gli spiriti dell’isola / The Banshees of Inisherin, del director de Tres anuncios en las afueras, també amb 9 nominacions, m’ha generat expectatives des que es projectà al Festival de Venècia i s’estrenarà en cines al mercat espanyol el 03.02.2023 i a l’italià el 02.02.2023 i es va estrenar al mercat francès el 22.12.2022.

Elvis, de Baz Luhrman, pura energia cinematogràfica, estrenada a Canes i que ara ha aconseguit 8 candidatures, ja l’hem pogut veure des que va arribar a les nostres pantalles el juny de 2022 i posteriorment ha passat a diverses plataformes.

Moltes ganes tinc de veure la cinèfila i semi autobiogràfica Los Fabelmans / The Fabelmans, de Steven Spielberg (7 nominacions), que s’estrena al mercat espanyol el 10.02.2023, al francès el 22.02.2023 i a l’italià ja s’hi estrenà el 22.12.2022.

Què us he de dir, que no hagi dit ja, de Top Gun: Maverick? No vaig poder acabar-la de veure, perquè no l’aguantava més. I em passa molt poques vegades que deixi estar una pel·lícula, solc aguantar fins al final; però em va semblar una impostura. I van i a la temporada anual de premis, sobretot als EUA, i la consideren una de les millors de l’any. Ara l’han nominada en 6 categories, entre les quals, sí, la de Millor Pel·lícula. Al mercat espanyol la tenim actualment a Movistar+ i es va estrenar en cines el maig de 2022 -també al mercat francès i a l’italià-. Potser hauré de fer l’esforç de mirar de recuperar-la i aguantar-la…

Tár, de Todd Field i amb Cate Blanchett, sobre la primera dona de la Història que va dirigir la principal orquestra alemanya i amb 5 nominacions -incloses Millor Pel·lícula i Millor Actriu (Blanchett), és un altre títol que em deleixo per veure d’ençà que la van seleccionar al Festival de Venècia. S’estrena al mercat francès el 25.01.2023, a l’espanyol el 27.01.2023 i a l’italià el 09.02.2023.

Guanyadora de la Palma d’Or a Canes, El triángulo de la tristeza / Sans filtre / Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, amb 3 nominacions (Millor Pel·lícula, Direcció i Guió original), arribarà per fi a la cartellera del mercat espanyol el dia 17.02.2023, havent-se estrenat la tardor passada al mercat francès i a l’italià.

Nominada com a Millor Pel·lícula i Millor Guió Adaptat, un dels títols que segurament descobrirem gràcies a aquestes candidatures dels Oscar: Ellas hablan / Women talking, de l’actriu i directora Sarah Polley. S’estrenarà al mercat espanyol el 17.02.2023 i al francès, el 08.03.2023.

Deixant constància de l’entrada dels blockbusters en la categoria de Millor Pel·lícula, a més de Top Gun: Maverick hi ha Avatar: El sentit de l’aigua / Avatar: El sentido del agua / Avatar: la voie de l’eau / Avatar – La via dell’acqua / Avatar: The Way of Water, de James Cameron, ja estrenada a tots els nostres mercats el desembre de 2022 -i encara als cines en molts casos-.



En l’apartat interpretatiu principal, a part d’actors d’algunes pel·lícules ja esmentades, cal destacar:

Brendan Fraser i els seu munt de kilos que s’ha engreixat, per La ballena / The Whale, de Darren Aronofsky, també presentada a Venècia, que ja s’estrena al mercat espanyol aquesta setmana, el dia 27.01.2023 (també al cine Truffaut, de Girona), al mercat italià el 23.02.2023 i al mercat italià el 08.03.2023. També l’han nominada en la categoria de Maquillatge i Perruqueria i en la de Millor Actriu Secundària (Hong Chau).

Paul Mescal, pel seu paper de pare a Afertsun, èxit mundial en el cinema independent, que es va estrenar a la Setmana de la Crítica de Canes. Al mercat espanyol, on s’estrenà el 16.12.2022, es pot veure encara als cines (al Truffaut de Girona, per exemple). Arribarà al mercat francès el dia 01.02.2023.

Bill Nighy, pel seu aclamat rol de funcionari diagnosticat d’una malaltia letal i que s’obre a la vida, a Living, pel·lícula encara en exhibició als cines del mercat espanyol (per exemple, al Truffaut, de Girona), on s’estrenà el dia 04.01.2023 -mentre que al mercats francès i italià hi arribà a final de desembre de 2022-.

Ana de Armas, pel seu paper de Norma Jean/Marilyn Monroe a Blonde, disponible a Netflix.

Andrea Riseborough, per To Leslie, que es va presentar al Festival de Xixón, de la qual encara no hi ha data prevista d’estrena a cap dels tres mercats.

En la categoria Millor Pel·lícula Internacional (que potser n’haurien de recuperar la denominació anterior, “Films de Parla No Anglesa”), la sorpresa majúscula ha estat que no hi nominessin Decision to leave, del sud-coreà Park Chan-wook, que ha fet una gran carrera des de Canes fins a la temporada de premis als EUA. A més de Res de nou a l’oest / Sin novedad en el frente / A l’Ouest, rien de nouveau / Niente di nuovo sul fronte occidentale / All Quiet on the Western Front, les altres 4 candidates són:

Argentina, 1985, de Santiago Mitre (Argentina). Ve del Festival de Venècia. Estrenada al mercat espanyol el 30.09.2022 i ara disponible a Amazon Prime.

EO, de Jerzy Skolimovski (Polònia). Ve del Festival de Canes. Estrenada al mercat espanyol (i a l’italià) el desembre de 2022, disponible encara als cines. Al mercat francès, el 19.10.2022.

Close, de Lukas Dhont (Bèlgica). Ve del Festival de Canes. Estrenada el novembre al mercat espanyol (i al francès), ha arribat a l’italià el 04.01.2023.

An Cailín Ciúin / The Quiet Girl, de Colm Bairéad (Irlanda). Ve del Festival de Berlín. A dia d’avui no em consta la data prevista d’arribada al mercat espanyol; s’estrenarà a l’italià el 16.02.2023 i al francès el dia 05.04.2023.

Evidentment, ran de les nominacions, algunes d’aquestes dates d’estrena futures poden quedar modificades.

Els Oscar d’enguany es lliuraran el dia 12.03.2023.

Notícia i llista de nominacions a Vilaweb: Premis Oscar 2023: tots els nominats de la noranta-cinquena gala.

Notícia i llista de totes les nominacions al diari Ara (Xavi Serra): ‘Todo a la vez en todas partes’ lidera la cursa dels Oscars amb 11 nominacions.

Notícia al diari El Punt Avui: ‘Todo a la vez en todas partes’ lidera les nominacions als Oscar. Article de Bernat Salvà al mateix diari: El multivers dels Oscar.

Foto: Tot a la vegada a tot arreu / Todo a la vez en todas partes / Everything Everywhere All at Once