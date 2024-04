AGENDA DEL MES D’ABRIL

Sense categoria

Aquest mes d’abril el tenim farcit d’activitats, projeccions i noves col.laboracions.

Comencem el mes viatjant cap a Euskadi on presentarem un parell de pel.lícules de realitzadores palestines, en un cicle d’activitats organitzades per SODEPAZ-Euskal Herria.

1- Projecció de “Farha” de Darin J. Sallam (Jordània-92min-2021-VOSE)

Dijous 11 d’abril a les 19h

Plaza Pinares, 1 (Donosti) Cines Trueba

2- Projecció de “3000 noches” de Mai Masri (Palestina, Jordània-103-2015-VOSE)

Divendres 12 d’abril a les 19:30h

Cines Golem Baiona

Av. de Baiona, 56 (Iruña)

Una setmana després, el 20 d’abril, tindrem el plaer de rebre al Cinema Montgrí (Torroella de Montgrí) a Zakaria Jaber director d’ “Anxious in Beirut” i a les productores Jumana Saadeh i Carlota Coloma de 15LFilms que ens presentaran la pel.lícula i amb qui podrem conversar un cop acabada la projecció.

Per a més informació: https://cinemamontgri.cat/anxious-in-beirut/

En virtut de la nova col.laboració que hem iniciat enguany el Santa Mònica el dijous 25 d’abril a les 19h serem als Dijous de veu i paraula a la Sala Bar.

Dijous de veu i paraula és el programa del Santa Mònica dedicat a propostes experimentals que exploren la simbiosi entre la veu i el llenguatge amb recitals, lectures i performances, etc.

Hi presentarem l’espectacle “Hay una fiesta dentro de mi cabeza, pero no fui invitado” de Ramzi Maqdisi.

Un monodrama autobiogràfic que experimenta amb el format de conferència teatral. L’actor Ramzi Maqdisi explora en els seus propis arxius personals, desats en una petita maleta plena de fotografies familiars que ha estat amagada a casa dels seus pares, per reflexionar sobre el poder (o la manca de) de les imatges per a capturar subtileses de la vida sota l’ocupació de Palestina.

Per a més informació: https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Dijous-de-veu-i-paraula-00012

I acabarem el mes al festival Malas Artes, el dissabte 27 d’abril a les 16h a Paral.lel 62. Un festival que vol ser una celebració de la música feta des dels marges i la cultura crítica i transformadora, i on ens han convidat per parlar-hi de solidaritat i internacionalisme des de l’experiència i trajectòria de SODEPAU i la seva visió de la mediterrània.

Podeu consultar tota la programació del festival aquí: https://industriasmda.com/

No cal dir que us hi esperem, i si ens ajudeu a difondre-ho us estarem molt agraïdes.

L’equip de Sodepau