La llum et busca,

t’atrapa dolçament

et rodegen palpentes inevitables

però la llum,

sempre aquesta llum.

Pujaràs al cim,

davallaràs als inferns,

prendràs la música al teu recer.

Buscaràs camins incerts

i trobaràs la calma del coneixement.

Els cels et portaràn enllà de tu.

Com un ocell, com un núvol.

I la llum serà teva

atrapa’t en la dolçor de la llum.

(escrit el 31/03/18)