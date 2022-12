Fa por. Inclús en aquest moment

abans de saber si és amor o no.

Quan et sospites que ho serà

i que pot estar a punt de picar la

teva porta. La veus per l’espiell. Apunt

ben apunt. Quina por. Quina por

més dolça. Quin plaer de por.

Quina por que es transforma amb

angoixa. Aquest anhel transformat

en ansietat, esbiaixat per la por.

Est-ce que l’amor és por? No. Em fa por

l’amor. Això és tot. L’amor és una

meravella.

(escrit el 4/02/2017)