Anotacions a Tahar Ben Jelloun : « Le 7 octobre, la cause palestinienne est morte, assassinée »

Avui l’escriptor franco-marroquí Tahar Ben Jelloun ha publicat un punyent article a Le Point essent una de les poques veus de lliurepensadors musulmans (una altra és Sonya Zadig, psicoanalista franco-tunisiana) que gosen plantar cara al jihadisme, -anteriorment ja ho havia fet respecte dels talibans- i ara s’alça contra el que abandera la causa palestina.

“Moi, arabe et musulman de naissance, de culture et d’éducation traditionnelle, marocaine, ne trouve pas les mots pour dire combien je suis horrifié par ce que les militants du Hamas ont fait aux juifs. La brutalité, quand elle s’attaque aux femmes et aux enfants, devient barbarie et n’a aucune excuse ni justification.

Je suis horrifié parce que les images que j’ai vues m’ont touché au plus profond de mon humanité. Je considère qu’on peut résister contre une occupation, lutter contre la colonisation, mais pas avec ces actes de grande sauvagerie.

La cause palestinienne est morte le 7 octobre 2023, assassinée par des éléments fanatisés, englués dans une idéologie islamiste de la pire espèce.

Le Hamas est l’ennemi du peuple palestinien

Le Hamas est l’ennemi, pas seulement du peuple israélien, mais aussi du peuple palestinien. Un ennemi cruel et sans aucun sens politique, manipulé par un pays où l’on pend de jeunes opposants pour une histoire de voile sur la tête. La prise d’otages et le chantage à leur exécution ne font qu’exacerber notre colère à tous.

Cette brutalité vient de loin. Certes de l’occupation et des humiliations subies par une jeunesse sans avenir, vite prise en main par un mouvement islamiste dépendant du bon vouloir de l’Iran.

Après le massacre, quel que soit le nombre de morts de part et d’autre, la barbarie a imprégné notre imaginaire et il est difficile aujourd’hui de croire que ces hommes ont fait ça pour « libérer » un territoire. Non, la guerre se fait de soldats à soldats. Pas en tuant des civils innocents.

Une blessure faite à toute l’humanité

Non, il n’existe aucune raison à trouver à ce qu’ils ont fait dans les maisons, dans les camps, partout où ils ont pu s’emparer de jeunes en train de faire la fête.

L’horreur est humaine, je veux dire que les animaux n’auraient jamais fait ce que le Hamas a fait. Un ministre du gouvernement de Netanyahou [le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant] a traité les habitants de Gaza « d’animaux ». Non, il y a des hommes sans conscience, sans morale, sans humanité qui ont perpétré les massacres, puis il y a une population qui souffre, qui n’est ni armée ni barbare. Ne pas confondre le Hamas avec la population (2,5 millions de personnes), qui vit sous occupation et embargo.

Je le dis, mais ma voix est seule. Moi, dans ma solitude, dans ma tristesse et ma honte en tant qu’être humain, mon dégoût de cette humanité à laquelle je refuse d’appartenir, je dis, non, c’est un combat qui n’honore pas leur cause. Non, à ces applaudissements dans certaines capitales arabes. Non, à ce triomphe plein de sang des innocents. Non, à l’aveuglement de ceux qui tirent les ficelles d’une tragédie où, tôt ou tard, ce sera la population palestinienne qui payera cette lourde facture. Cette tragédie, nous la porterons dans notre mémoire comme une blessure faite à toute l’humanité. Une blessure, jamais fermée, jamais oubliée”.