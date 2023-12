De l’Hidra i Quimera (4)

NO ESCOLTES EL CANT DE LES SIRENES

Sirenes que canten al poble

consignes de por dissolent,

des de ses torres blindades

criden confusió i fingiment.

Lluna negra vestida de cel,

somrís de hiena i de drac alè,

de bruts diners és t’aliment

i dones cadenes d’opi i acer.

Des del sorramoll del poder

dicten que sembres malvoler,

perquè llances les naus lliures

als fatals esculls del recel.

Alces banderes com navalles

contra la llibertat que acosta,

per a tapar les vergonyes

dels qui no coneixen fronteres.

Mareges amb deïtats ornades,

inflades de poder i revenja,

que premien els submisos

amb mort de conte de fades.

Timbrades veus enllotades

d’ètica d’estany infecte,

el vostre cor miserable

difon lliçons enverinades.

Sirenes robots de manaires,

mudeu conversa per guirigall,

per vendre els vostres companys

al poder esclau dels xerraires.

Bona gent camí d’Ítaca

trau-te la vella mordassa,

no escoltes les sirenes,

fes com si fossen callades.

(Bétera, 6/8/2023).