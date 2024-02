Molt bé David!

En David Verdaguer ha rebut el seu segon Goya: ara com a actor protagonista per “Saben aquell“, de David Trueba, i fa uns anys, com a actor secundari, per “Estiu 1993“, de Carla Simón. Els espanyols s’han rendit al seu lliurament interpretatiu, a la seva qualitat tècnica, al seu talent. Són aquestes virtuts (a les quals cal afegir la humilitat, que és una bona persona, un pencador dels grossos, un home que es desviu per l’escenari i a qui abelleix posar-se davant de la càmera…), les que fan d’en David un gran actor, a qui li hem d’agrair la seva feina i a qui està bé que li vagin arribant reconeixements, com el nou Gaudí, la setmana passada, i ara el nou Goya.

El triomf goyesc d’en David Verdaguer ha estat en una nit en què ha dominat “La sociedad de la nieve“, de J. A. Bayona; en la qual “Robot Dreams“, de Pablo Berger, s’ha endut el guardó a Millor Film d’Animació, “Mentre siguis tu“, de Claudia Pinto, el reconeixement com a Millor Documental i “Anatomía de una caída“, de Justin Triet, el Goya a Millor Film Europeu.