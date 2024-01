Des de SODEPAU, a banda d’afegir-nos a les diverses mobilitzacions en solidaritat amb Palestina que es van convocant des del passat mes d’octubre, també volem aportar el nostre granet de sorra a través la sensibilització i la formació tot participant i/o organitzant xerrades sobre el què passa a Palestina arreu de Catalunya, i sobretot, mitjançant la difusió del cinema palestí que al llarg dels últims 17 anys ha passat per la “Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya” organitzada per Sodepau. (https://www.mostracinearab.com/).

En aquesta línia, el passat mes de desembre vam iniciar el cicle “ Una història de Palestina a través del seu cinema” al Teatre l’Ateneu de Celrà, que organitzem juntament amb l’Ajuntament de Celrà i amb la col.laboració del “Cineclub 21”.

Amb aquest cicle ens proposem de seguir la història de Palestina, i la seva resistència a l’Ocupació, des d’abans de la Nakba i fins als nostres dies, a través de quatre pel.lícules de cineastes palestins que formen part del catàleg de la “Mostra”, i que estan relacionades amb diferents aspectes i moments claus de la seva història.

Cicle cinema i història

“Una història de Palestina a través del seu cinema ”

Primera sessió: Sionisme i naixement de l’Estat Israel:

“La terra parla àrab” de Maryse Gargour. Palestina-2007-61 min-VOSC.

A les darreries del segle XIX, el Sionisme, un moviment polític minoritari, apareix a l’escenari internacional. Com havien teoritzat els seus líders històrics, aquest encarna el desig de crear un estat jueu en algun indret del món i particularment a Palestina. Com els líders Sionistes administren i després concilien les seves ambicions polítiques amb la realitat sobre el terreny a Palestina a finals del segle XIX? A partir de cites dels líders sionistes, imatges d’arxiu inèdites, la premsa de l’època, documents oficials, entrevistes amb historiadors i testimonis de Palestins d’abans de 1948, “La terra parla àrab” mostra des d’una mirada històrica i cinematogràfica una explosiva veritat, la de la neteja de la terra de Palestina a mans dels Sionistes.

Segona sessió: Refugiats, el dret al retorn i els Acords d’Oslo

“Un món que no és el nostre” de Mahdi Fleifel. Líban-Palestina-2013-93’-VOSC.

“Un món que no és el nostre” és un retrat íntim, sovint humorístic, de tres generacions a l’exili al camp de refugiats d’Ein El-Helweh, al sud del Líban. A partir d’una gran quantitat de documents personals, arxius familiars i filmacions històriques, la pel.lícula és un estudi sensible sobre el sentit de pertinença, l’amistat i la família. Filmada durant més de vint anys per diferents membres dela família, Un món que no és el nostre, és més que un retrat familiar; és un intent per preservar el que s’està oblidant i subratllar el que no hauria de ser mai esborrat de la memòria col.lectiva.

Tercera sessió: Cisjordània. Les fronteres del 67, els assentaments i el Mur de la vergonya.

“200 metres” d’Ameen Nayfeh. Jordània-Qatar-Palestina-Itàlia-2020- 96’-VOSC.

Un home que està a l’altre costat del mur de Cisjordània, tracta d’arribar a l’hospital per estar amb el seu fill. Atès que li deneguen el pas ha de donar una volta de 200 km per creuar la frontera de forma il·legal, tot pagant una gran quantitat de diners. L’òpera prima del palestí Ameen Nayfeh. “El rerefons i la motivació principal a l’hora de rodar aquest film és sobretot personal -el mur em va separar de la meva família-, però també narro una història que l’he sentit moltes, moltíssimes vegades” (Ameen Nayfeh).

Quarta sessió: Detencions administratives i sistema carcerari a Palestina

“3000 Noches” de Mai Masri. Palestina, França, Líban, Jordània, UAE, Qatar-2015-103’-VOSE

Inspirada en una història real i rodada en una presó, 3000 Noches explica la història d’una mestra palestina recent casada que va ser detinguda sota falses acusacions i empresonada en una presó israeliana on va donar a llum al seu fill. A través la seva lluita per pujar el seu fill darrera els barrots, la pel.lícula traça el viatge d’una jove mare ple d’esperança, resiliència i supervivència contra tot pronòstic.

Teatre l’Ateneu de Celrà

Primera sessió: Divendres 29 de desembre 2023 a 20h

Segona sessió. Divendres 2 de febrer 2024 a 20h

Tercera Sessió: Divendres 16 de febrer 2024 a 20h

Quarta sessió: Divendres 1 de març 2024 a 20h