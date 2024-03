Partits d’extrema dreta o civilitzacionals ?

L’emergència de partits i moviments arreu d’Europa que no encaixen en l’esquema dreta/esquerra i que no tenen una denominació específica (populistes, identitaris, euro-escèptics.. en són algunes de les proposades però que no acaben d’encertar a l’hora de copsar un fenomen multiforme i polidimensional) enceta el debat sobre el contingut de les seves propostes. Les apel·lacions neo-feixistes o extrema dreta que empren els mitjans addictes al progressisme abstracte i banal decadent tampoc s’escauen als moviments en curs arreu d’Europa. El politòleg francès Pierre-André Taguieff s’inclina per qualificar-los com a nacional-poulistes mentre que l’historiador jueu nord-americà Daniel Pipes va publicar el 2 de novembre del 2018 un article al seu bloc on aposta per denominar-los civilitzacionals:

“Dès lors, il est préférable de les appeler « civilisationistes » puisque, profondément frustrés de voir leur mode de vie disparaître, ils se focalisent sur leur priorité culturelle. Ils chérissent la culture traditionnelle européenne et occidentale et veulent la défendre contre les assauts des migrants aidés par la gauche. Le terme civilisationiste possède un autre avantage qui est d’exclure de cette catégorie des partis tels que le parti néonazi grec Aube Dorée, qui détestent la civilisation occidentale. Les partis civilisationistes sont populistes, opposés à l’immigration et à l’islamisation. Populistes signifie qu’ils ont des griefs contre le système et entretiennent une suspicion par rapport aux élites qui ignorent ou dénigrent ces préoccupations. Cette élite, ce sont les 6P : police, politiciens, presse, prêtres, professeurs et procureurs”.

Personalment trobo escaient denominar-los partits civilitzacionals i més quan, a diferència dels partits totalitaris, no posen pas en qüestió el sistema parlamentari, ni la divisió de poders, ni els valors de les societats obertes occidentals.

La realitat, però, és que els propagandistes del progressisme abstracte d’arrels totalitàries insisteixen en bramar sense distinció contra “l’extrema dreta” amb la ignorància, els sectarisme i la mediocritat que els caracteritza, incapaços de reflexionar per què l’esquerra europea ha arribat a la incapacitat i buidor actual. El wokisme, l’islamo-gauchisme, el neofeminisme antisemita, l’antisionisme foll, el palestinisme mític, són contra-valors que només contribueixen a l’autodestrucció d’Occident (del capitalisme, segons els idiotes útils còmplices de tots els totalitarismes). El suport de l’esquerra europea i americana al gihadisme anti-israelià és el senyal de la seva autodestrucció.

La campanya mediàtica persistent contra “l’extrema dreta” menada per personatges nefastos com Edwy Plenel (i amb resultats desastrosos per l’esquerra que diuen defensar) és incapaç d’explicar l’emergència electoral de partits civilitzacionals arreu d’Europa (a Suècia, Holanda, Portugal, Itàlia). Acusar-los de reaccionaris, xenòfobs, racistes, islamòfobs, feixistes és la sola resposta a un procés històric a escala continental que no comprenen.

Al nostre dissortat país, Sílvia Orriols concentra tota l’animadversió que l’estultícia progressista aboca contra una noció que abomina: la concepció de l’alliberament nacional com un projecte interclassista i ideològicament plural que prioritza la supervivència de la identitat catalana per davant de les pretensions particulars dels partits que es diuen independentistes. El binomi independència i socialisme ja no és creïble, però hom persisteix a rebutjar el patriotisme català que no s’autoidentifica d’esquerra, com si ser liberal, conservador, tradicionalista, republicà o simplement demòcrata no fos prou mèrit per contribuir a la causa nacional catalana.

A les eleccions del Parlament del 12 de maig vinent, on l’independentisme serà absent com a proposta política operativa, hi haurà però un partit civilitzacional, Aliança Catalana, sintonitzant amb els moviments d’aqueix caire emergents a països sense estat propi com Còrsega, Flandes o Quebec. La difamació política i mediàtica en contra seva és una crònica anunciada (només cal llegir a Vilaweb les diatribes que li engalten Vicent Partal, Andreu Barnils o Marta Rojals).