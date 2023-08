Turisme, popularitat i límits.

De tan en tan es parla del turisme, dels seus suposats beneficis econòmics pel conjunt del país i també de les seves molèsties pels veïns.

L’any passat, el 2022, diuen que es van assolir xifres similars a les de prepandemia, es diu que a Espanya van venir uns 71,6 milions de turistes internacionals i que van fer una despesa acumulada de 87.061 milions d’euros, això significa una mitjana aproximada d’uns 1.216 euros per turista.

Però no ens enganyem, aquestes xifres, aquests Imports s’han pagat al país d’origen dels turistes, o sigui que no tots aquests diners arriben a casa nostra, quants n’arriben realment?

Els principals punts turístics, entre ells Barcelona, on les estades dels turistes, estadísticament han tingut una durada mitjana de 7,5 dies, fa temps que parlen de si s’ha de posar algun límit al turisme, encara que es fa difícil de prendre mesures, quan aquestes zones tenen precisament una dependència excessiva del turisme.

Aquests darrers dies Dubrovnik ha sortit a la palestra pel soroll de les rodes de les maletes, resulta que les autoritats locals volen posar multes per contaminació acústica, als turistes que, sobretot a les nits, tot buscant el seu allotjament, ocasionen molèsties als veïns, amb el soroll de les rodes de les maletes, al recórrer els empedrats carrers de la ciutat.

Com ja va passar fa uns anys a Barcelona, volen acabar amb el consum d’alcohol i menjar als monuments històrics, caminar en banyador pels carrers o portar les mascotes sense lligar, però es clar, el que més soroll ha fet es parlar de les multes als turistes pel soroll de les maletes. De fet es parlava d’imposar multes de fins a 265 euros.

Pensem que a Dubrovnik es calcula que hi ha uns 34 turistes per cada habitant, la qual cosa la converteix en una de les ciutats d’Europa que més turistes suporta, la segueixen Venècia, Bruges i Rodas.

Però retornem a la part econòmica, com deia els diners que es gasten els turistes, ho fan al seu país d’origen, on reserven les vacances a un touroperador que possiblement pertany a una multinacional que no es d’aquí, a lo millor viatgen en un avió que també es d’una multinacional de fora, i a casa nostra s’allotgen possiblement en un hotel, tot inclòs, que també es d’una cadena estrangera, o sigui quants diners arriben i es queden als negocis locals? als ajuntaments? ah! i els salaris dels treballadors del sector en general son els adequats? continuem, un cop aquí, els turistes, a més incrementen les despeses generals de la zona, consum d’aigua, neteja, generen escombraries, contaminació, alguns també despeses sanitàries, els organismes oficials ingressen suficients diners en concepte de turisme per fer front a totes aquestes despeses afegides? i una qüestió que sempre m’ha fet mal de cap, els estaments públics lliuren algun tipus de subvenció als diferents intermediaris estrangers? es que si fos així el problema encara seria més greu. Algun il·lustre pot respondre? Gràcies, gracies per fer-nos creure que l’oci i el turisme afegit es la moma, amb imatge de nikolaus_bader a pixabay .