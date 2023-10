Aeroport del Prat

Fa temps que es parla d’ampliar l’aeroport de Barcelona, perquè en cas de no fer-ho tots plegats, els catalans i catalanes, ens quedarem despenjats del progres, diuen.

Val a dir que al llarg dels darrers temps, han sorgit un munt d’idees, algunes de les anomenades lluminoses, per fer realitat aquest preuat creixement de l’aeroport barceloní, preuat perquè ens portarà milers i milers de viatgers més, també ens portarà molta més contaminació, i per alguns grups reduïts milions i milions de beneficis econòmics.

S’ha parlat d’allargar una o més de les pistes actuals, construir-ne una de nova flotant dintre el mar i parale.la a la costa, i la darrera aportació es allargar la pista que voreja el mar en uns 800 metres aproximadament, i moltes d’aquestes ampliacions signifiquen sacrificar alguna de les zones protegides de la zona, la Ricarda i/o el Remolar. D’aquesta darrera proposta d’allargar la pista voramar, en destaca que les obres s’endinsarien en la zona de la Ricarda, i per protegir-la es proposa construir una estructura de 300 metres de llarg per 200 d’ample, que esquivaria la Llacuna protegida mitjançant pilones, o sigui es pretén construir un sostre de 60.000 metres quadrats a una alçada mitjana d’uns 2 metres per sobre la llacuna.

Parem un moment i fem un intent d’imaginar-nos això: una llosa més gran que tot l’espai del Camp Nou, i si ho comparem amb el terreny de joc, serien l’equivalent a més de 8 terrenys de joc del camp del Barça. I amb aquest invent pretenen salvar la Ricarda, un invent que evitarà que la llum del sol, el reflex de la lluna i l’efecte beneficiós de la pluja arribin als aiguamolls, i amb això ens volen fer empassar que es preservaria la biodiversitat subaquàtica, la seva frase: “Es ara o mai, ens hi juguem el nostre futur”, o sigui preservar la biodiversitat de la zona tapant-la amb una llosa, ja nomes quedaria posar vidres als laterals i semblaria el bosc inundat del CosmoCaixa. Això es el que proposen? això es el que volem?

No soc ni biòleg, ni expert en biodiversitat, ni en geologia, ni en … be, hi podria posar totes les paraules que vulgueu, però com que desconec els estudis seriosos que se suposa que s’han fet i en els que es recolza aquesta proposta, d’entrada dubto de que persegueixi quelcom més enllà dels beneficis empresarials acotats a uns quants privilegiats, no se si s’ha valorat tot el que significa ampliar l’aeroport del Prat i conseqüentment ampliar el nombre d’avions, amb més contaminació, el nombre de viatgers, amb més contaminació, sense oblidar totes les complicacions presents i futures en tots els àmbits que significarà aquesta ampliació, i tot això sense exposar qui paga aquest sobre cost de contaminació d’ara, perquè el del futur el pagaran molt car els nostres fills i nets, i tot això si, com sempre fem quan volem justificar la destrucció de quelcom del nostre planeta, ho posem en un museu i així ja ens en podem recordar quan no sapiguem que era la llacuna i els aiguamolls de la Ricarda. Imatge de 12019 a pixabay.