Definició complexa.

Darrerament, o no, de fet ja fa temps que la premsa va plena de referencies a aquesta paraula amb motiu de com es vol definir, segons qui ho faci, els fets acorreguts al nostre país, i buscant a les xarxes, la primera referencia que m’ha sortit es la de wikipeida, que de fet ja avisa que es difícil definir el concepte de terrorisme, i que sempre ha estat un assumpte complex per a les ciències socials per una raó: és molt difícil diferenciar els actes legítims dels lluitadors per la llibertat i el terrorisme.

A continuació busco que diu el Diccionario de la Real Academia Española: dominació pel terror, violència, intimidació. Successió d’actes de violència executats per infondre terror. I aleshores em toca buscar el significat de terror: por molt intensa, pànic, horror, espant, aterrament. En resum, podríem dir que es la utilització de la violència, d’una manera sistemàtica i indiscriminada.

Dit tot això per començar, continuem, al llarg dels anys pensem en el que ha passat, analitzem successos diversos i decantem-nos fidedignament cap el que creiem que es terrorisme i el que no?

Podem anar tan enrere com desitgem, a mi m’agrada molt sovintejar referencies a la pel·lícula “2001 una odissea a l’espai” que us pot agradar o no, res a dir, però deixeu-me explicar perquè parlo d’aquesta pel·lícula, al principi en un moment donat els primats descobreixen que els ossos els poden ajudar a sotmetre als altres essers que hi ha al seu entorn, veuen que donant cops amb uns ossos fereixen i aniquilen als possibles contrincants per la subsistència i els poden dominar … això es terrorisme? utilitzar sistemàticament la violència per imposar el terror i dominar a la resta de mortals.

Saltem a un altre període històric, per exemple a finals de l’edat mitjana, per allà el mil quatre-cents i escaig, molt descobrir terres llunyanes, però a costa de massacrar als nadius de la zona, això era terrorisme? la mateixa wikipedia vol diferenciar entre l’ús sistemàtic del terror, utilitzat per una àmplia gamma d’organitzacions polítiques de totes les ideologies, grups o individus en la promoció dels seus objectius, i la violència d’estat pel fet que en aquest cas els seus autors pertanyen a entitats governamentals.

Anem a fets històrics més recents i també vergonyosos, escolliu el que vulgueu, els precedents les guerres civils, les guerres mundials, enviar països tercers amb mentides, tot això es terrorisme o no? les guerres més recents i actuals segons la wikipedia son 56 a desembre de 2023. Hi ha conflictes a África, Amèrica, Asia, Europa i Oceània. I els classifica per colors segons tinguin més de 10.000 morts a l’any, més de 1.000 morts, més de 100 morts I els que en tinguin menys. Això si, no oblidem que totes aquestes dades son oficials, que no necessàriament son reals. Sovint els mort reals son molt més elevats que les xifres oficials.

Mentir, presentar relats sense fonament i sense proves, nomes per esborrar de l’espectre polític als que poden fer trontollar el teu estatus, es lògic? es correcte? es legal? on comença i on acaba el joc polític, el joc brut? com es poden diferenciar els actes legítims dels lluitadors per la llibertat i el terrorisme? la mateixa Real Academia Española de la Lengua ens ho diu: terror, violència, intimidació, el terrorisme es la successió d’actes de violència executats per infondre terror. Això es el que ens volen fer creure que ha passat aquí? Imatge de niekverlaan a pixabay.