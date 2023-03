Plens de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Fent una mica de memòria, recordo que tot va començar quan vam fer un plantejament a l’ajuntament per tal d’iniciar un nou projecte, la qüestió era poder enregistrar i transmetre les imatges dels plens municipals en format audiovisual per les xarxes socials, que fins aquell moment eren emeses nomes per Radio Sant Fruitós.

La idea va ser ben rebuda per l’equip de govern, i després d’acordar unes condicions mínimes de transmissió, es va engegar aquest projecte. Ara, després de quasi dos anys de col·laborar en l’enregistrament i retransmissió dels plens de l’ajuntament, primer com a Brogit editora del setmanari Montpeità i posteriorment com a SFB Media, el context actual ha fet que aquesta col.laboració hagi finalitzat, i el ple del passat mes de febrer, va ser el darrer enregistrament en el que vam participar; el d’aquest mes de març ja ha tingut un nou grup responsable.

Al llarg de tots aquests mesos, hem compartit temps amb els polítics locals, més de vint mesos de les nostres vides, hem compartit moments, moments divertits, moments seriosos, i alguns moments de més tensió, tot i així i pensant que tot pot millorar en aquesta vida, també puc dir que la relació i el tracte que hem tingut ha estat del tot correcte i jo personalment n’he gaudit molt.

Sant Fruitós es un poble amb nombroses associacions locals, segur que tots plegats desenvoluparem nous projectes per ajudar a potenciar-lo encara més. Nosaltres seguim actius fent altres enregistraments de caire social i cultural. Imatge de josepsasa.