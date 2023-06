Ja immersos en aquesta nova singladura, aquesta nova etapa de les converses, on a més d’incorporar noves persones a l’equip, també vàrem traslladar el plató, volíem continuar fent visibles situacions i episodis no sempre coneguts, i amb aquesta finalitat vam començar a treballar en aquesta nova conversa, la Memòria Històrica.

Per començar agrair la participació d’en Joaquim Aloy, Conxita Parcerisas i Josep Alert de l’Associació Memòria i Història de Manresa; l’historiador santfruitosenc David Ferré i la Victoria Soler i la Júlia Pardillo de l’Institut Gerbert d’Aurillac, i també al moderador i conductor de la gravació, l’amic Joan Barbé, sense ell moltes converses de les que fem no serien possibles, i no oblidem als tècnics, en Joan i en Dani, gràcies a totes i a tots per participar-hi.

Massa sovint perdem la memòria, massa sovint oblidem la nostra història més o menys recent, i això no pot ser. Moltes vegades parlar d’història es parlar de destrucció, adoctrinament, exili, de recuperació, incorporant-hi diversos testimoniatges documentats, per tal de no oblidar temps passats, i entre tots evitar que es repeteixin.

Cartes d’amor, algunes amb brodats fets directament al paper, manuscrits, d’en Pau Casals, Lluís Companys … quaderns escolars de l’època de la dictadura, dones, fitxes, llambordes stolpersteine, imatges d’alumnes de l’institut Gerbert d’Aurillac a Mauthausen … tot aquest material el podeu trobar a portal de la Memòria Històrica, https://www.memoria.cat un portal amb més de 70 pàgines web temàtiques, fruit de l’intens treball d’investigació.

