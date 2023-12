Ara mateix en parlen molt, aquesta paraula de verificador s’ha posat de moda, arran de que ha sonat fort amb motiu de les converses entre els socialistes espanyols i junts o com alguns els anomenen, post convergents. Com deia ara se’n parla molt, però quina podria ser la seva definició? buscant a les xarxes, la Real Acadèmia Española ens diu que un verificador es aquell que verifica, es un inspector, demostrador, investigador, examinador … es tracta de comprovar o examinar la veritat d’alguna cosa.

Dit això, recordem que aquesta figura en el context esmentat al començar, ha esta recolzada per uns, criticada per uns altres, lloada pels que hi estan a favor i sobretot molt qüestionada pels que hi estan en contra, i si no estan en contra del verificador, estan en contra del motiu pel que s’ha instaurat aquesta figura en el moment polític actual, en el que parlar d’amnistia es pecat, i diuen que el fet que la Carta Magna no inclou cap esment sobre l’amnistia, fa que aquesta opció no es constitucional, alguns juristes defensen que si l’amnistia no va trobar lloc en el text constitucional és perquè no té cabuda dins de la Carta Magna, però altres professionals asseguren, no obstant això, que aquest silenci no necessàriament ha d’interpretar-se com una prohibició. Dit tot això, l’amnistia del 1977 era constitucional o no? alguns diuen que com que va ser prèvia a la constitució, no es ni comparable ni cal parlar-ne, però precisament el fet de que sigui així fa que sigui una referencia prou important, si es prèvia i fora de la constitució, tota aquella gent amb la constitució a la ma no se la de considerar amnistiada, oi? així se’ls pot tornar acusar i jutjar, en cas contrari si aquella amnistia es valida, es un precedent per la d’ara, tot i que la d’ara no té delictes de sang.

D’entrada em pregunto, si haguéssim tingut verificadors internacionals, per exemple l’any 1977 que hi va haver una gran amnistia, les coses haurien sigut diferents? I si haguessin posat verificadors a les Açores l’any 2013, que hauria passat? I no parlem dels indults al llarg dels darrers 40 anys.

Ara això del verificador sembla pecat, però jo pregunto, els ciutadans podríem viure millor si en els moments esmentats, i altres que hom pot tenir en la seva memòria, hi haguessin tingut verificadors? imatge de mwitt1337 a pixabay.