Més que un petó

Aquests darrers dies tots els mitjans de comunicació, han aprofitat per parlar extensament del paio aquest, del president de la federació de futbol, i si, ho escric en minúscules perquè l’individu ha deixat a la seva representada, a la federació de futbol, a ras de terra, patètic.

Com deia a l’anterior article, a més del famós petó als morros de la jugadora, després de veure diverses vegades els vídeos penjats a les xarxes, es pot observar que els “apretujons”, les abraçades, els petons no tan però si prou efusius a altres jugadores, van ser nombrosos.

Altres fotos ens ensenyen que es carregava a l’espatlla alguna jugadora, es tocava els genitals com a signe de no se que, de “mascle” potser? encara que tot i que ell ho pensi, d’home en te poca cosa.

El que es greu, es que aquest individu hagi arribat a ser el president de la federació de futbol, si es cert el que he llegit a les xarxes, resulta ser que “presumptament” fa 10 anys que va ser denunciat per una treballadora, ja que “presumptament” la va assetjar i humiliar, “presumptament” amb testimonis presents, i aquest “tio” el van deixar arribar a ser president … patètic.

Per cert, a l’anterior escrit preguntava com es que el peto als morros no li fes a l’entrenador, ja que sembla ser que el defensava molt, i ara s’ha pogut veure una fotografia que demostra que també li va fer un petó, però a la galta no als morros.

Un afegit, diu la premsa que aquest patètic president, per disculpar-se volia fer un vídeo i sembla ser que va demanar a la jugadora en qüestió que hi també sortís per recolzar-lo a ell, la qual es nega a fer-ho, i per aquest motiu diuen que l’entrenador va fer gestions amb la família de la jugadora per intentar aconseguir que sortís a l’esmentat vídeo, i la família lògicament s’hi va negar. Si això es cert, tan el president patètic com l’entrenador igual de patètic, tindrien que ser expulsats urgentment, sense permetre una dimissió que blanqueges les actituds d’aquests personatges, que malauradament la nostra societat n’està plena. Es diu que el plenari de la federació no demanarà la dimissió d’aquest president, o una de dues, o l’expulsen, no oblideu a l’entrenador, o en cas contrari que pensen fer? dimitir tota la junta en ple? son patètics tots plegats … i la gent hem de continuar permeten aquest tipus de bajanades i de menyspreus?

I per acabar el més important, reitero el que ja vaig dir, les jugadores van aconseguir ser les campiones del món, no ho van fer ni el president ni l’entrenador, van ser les jugadores: FELICITATS. imatge de 134213 a pixabay.