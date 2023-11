Fer-nos por amb l’amnistia

Llegeixo a la premsa que representants dels empresaris espanyols, catalans inclosos, han emès un aspre comunicat tot advertint que aquest pacte per l’amnistia afectarà negativament a l’economia espanyola, ja que afecta de manera directa al principi d’igualtat entre tots els espanyols, s’està creant un clima de negocis cada vegada més complicat, i es que l’amnistia posa en perill les inversions en territori nacional i la nostra imatge exterior … ostres, acollonit.

A veure, com sempre que m’endinso en aquest aiguabarreig, en aquest jardí que no sempre se com sortir-ne, d’entrada dic el mateix, no entraré a valorar si l’amnistia es correcte o no, si es constitucional o no, si es més o menys legal. Llegeixo, i rellegeixo aquestes manifestacions suposadament fetes per membres de la patronal, i no se com agafar-m’ho, si això es dolent, ho ha de ser comparat amb que? amb l’immens frau de determinats partits polítics? amb l’indult a personatges que han passat pel govern i han estat condemnats per suposada relació amb delictes de sang? per mentir descaradament als ciutadans i ficar-nos en una guerra que va portar greus conseqüències al país? per no jutjar determinats personatges per les seves trifulgues fiscals? es dolent comparat amb que?

I també podem parlar del principi d’igualtat, principi d’igualtat … si no vaig errat, l’article 14 de la Constitució Espanyola preveu que tots els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler discriminació de cap mena per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, que us sembla, feu un repàs a diferents esdeveniments i accions del nostre país, i a veure si aquest principi el compleixen sempre els dirigents polítics.

S’ha de ser molt poca solta, molt barrut per desqualificar nomes els actes que son contraris als nostres valors intrínsecs, encara que en realitat la diferencia esta en si els actes qüestionats son contraris als interessos de determinats individus.

Ai, el principi d’igualtat … si es que ho he sabut buscar be a internet, crec que a l’article 2, es proclamava la igualtat davant la llei de tots els espanyols, i l’article 25 expressava la prohibició de discriminació per determinades circumstàncies: naturalesa, filiació, sexe, classe social, riquesa, idees polítiques i creences religioses … i això era a la constitució republicana del 1931, si ja se que durant una pila d’anys, més de quaranta, aquesta constitució va ser paper mullat, però ara en tornem a tenir una de nova, o no tan nova, que no es prou efectiva ni justa? senyors polítics tramitin la seva revisió i modificació, el que no pot ser es que els súbdits, ai perdó, els ciutadans no acabem de confiar en una constitució perquè no sabem si es justa, si compleix amb tots els principis de llibertat, igualtat i no discriminació que ha de garantir.

Acabem d’una vegada per totes, be nosaltres no, no ens ho deixen fer, però si els legisladors, els juristes i tots els responsables governamentals, acabin amb les diferencies possiblement discriminatòries que en ocasions es produeixen segons qui sigui o d’on sigui l’assenyalat. Imatge de Knotnetworks a Pixabay.