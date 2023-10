El futur que ens dibuixen

Avui llegia l’article d’un periodista nostrat, un periodista proper per diverses raons, i per començar m’agradaria citar textualment el seu darrer paràgraf de referencia: “El pobre Descartes, si aixequés el cap i veiés que cada vegada hi ha més gent que no pensa però existeix, tornaria al forat espantat de veure les barbàries d’una societat que, suposadament, ja hauria d’haver après a ser més raonable i menys influenciable”. Fa una reflexió de que les guerres, en aquest cas de la de Gaza, com a societat ja les hem perdut, i li dono tota la raó. Cal que llegiu l’article al Regió-7, val la pena.

Encara que feta aquesta introducció, m’agradaria parlar d’una noticia llegida també a la premsa, es tracta de les proves d’un tramvia sense cables ni rails, un tramvia que es guia per línies pintades a terra, i no necessita infraestructura de cables al sostre perquè es mou gràcies a unes bateries internes que també es poden carregar amb energia solar.

D’aquest estri, que es xines, en faran proves a Austràlia, però diu la noticia, que les primeres unitats van començar a funcionar el 2017 a la Xina, que diu que son pioners en aquest tipus de transport, menys invasiu i molt més econòmic que els tramvies convencionals.

A veure, aquí ens estem obsessionant, be els dirigents ens volen convèncer, de que necessitem ampliar carreteres, tan en carrils com en quilometres, perquè la mobilitat de les persones ho requereix, recordo que a la Xina esta més poblada, per la qual cosa si això d’aquestes infraestructures es cert, de que van els dirigents d’aquí? perquè tenen tantes ganes de convèncer a la gent de la necessitat de tenir cotxes, carreteres, trens, tramvies, avions, si la solució a tota aquest galimaties de mobilitat ja es a l’abast de tothom?

Suposo que es un engany més per mantenir una estabilitat laboral i social enganyosa, que beneficia nomes a quatre, com sempre vaja, i ens tindríem que preguntar si ens enganyen en això, en quantes coses mes ens estan enganyant? Aquests dies no se perquè, a les xarxes he tornat a veure unes declaracions que feia el magnat Slim referent a les tasques laborals, concretament als horaris laborals, ja fa anys que diu que la jornada laboral actual no es sostenible, s’ha de treballar menys hores, menys dies, perquè pugui treballar més gent, no entra a valorar salaris, nomes fa una reflexió de la oferta creixent de ma d’obra en relació a les necessitats reals de les empreses que any rere any es van automatitzant mes.

I tot aquest aiguabarreig de coses, de situacions, i de idees que he abocat a l’article, perquè serveixen? per res, possiblement hi ha qui valori que no tenen cap relació, possiblement, encara que per a mi si, es perquè reflexionem, guerres, inversions, i sobre tot consum, com sempre dic, consum desmesurat pel benefici d’uns quants … tot això es el futur que ens dibuixen. Imatge d’arttower a pixabay.