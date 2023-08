Lleis i justícia … masclistes?

Ja fa dies que corren els rius de tinta per culpa del president de la federació espanyola de futbol, jo mateix no m’he pogut resistir a aquesta temptació.

Fins ara no m’havia mirat amb gaire profunditat les imatges que ens han ensenyat tan a la premsa escrita com als mitjans digitals. Tot i que ara, després de veure a la tele algunes imatges que suposadament s’han presentat per justificar el que diu aquest individu, no se si pensar que es una mofa, o ganes de fer “memes”, o un intent de manipular-nos, el que ara anomenem “fake news” o perquè ens entenguem millor “noticies falses”, o es que amb unes imatges manipulades tan malament, no lliguen gens amb les que van passar per les teles, demostren el nivell dels que estan immersos en aquest “afer” i la seva claca personal.

Però deixem això a part I parlem de les imatges que jo se interpretar, aquest individu, suposadament el màxim representant del futbol espanyol, es toca el paquet, els testicles (per sobre els pantalons, això si), en fi per mi un acte totalment obscè, però el més greu es que ho fa davant de menors d’edat, de fet una menor estava al seu mateix costat, i pregunto això no es delicte?, no el poden acusar per fer actes obscens davant de menors d’edat?, això es de caire penal, no? i lligat amb això una altra pregunta, veient que fa aquests gestos obscens davant de menors i que una de les menors es una infanta d’Espanya, no es pot considerar això “ultratge” a la corona? ultratge a la família real? també seria de caire penal, oi?

Jo crec que no se l’ha de deixar dimitir, el que toca fer es expulsar-lo, inhabilitar-lo de per vida, i que la justícia, la fiscalia, a qui li toqui, que obri causa penal per actes que suposo que si estan tipificats a la llei espanyola com a delicte, no?

Mirin, si aquest senyor es vol entendre amb una o diverses dones, u homes, o tot plegat, a títol personal, es lliure de fer-ho, però quan actua com a president de la federació, hi ha coses que no pot fer, que no se li ha de consentir que faci, i una d’aquestes es petonejar barroerament i menysprear a persones del seu entorn proper, siguin jugadores, siguin filles o sigui qui sigui. Potser ja es hora de que algú comenci a investigar quin es el motiu pel qual hi ha gent que esta disposada a fer una defensa tan descarnada i sagnant d’un individu, d’un personatge que al cap i a la fi, no deixa de ser un trist home, un home normal i corrent. Per cert, just he acabat aquest escrit i s’ha conegut que la FIFA ha suspès al susdit paio, ara a veure que hi diu la UEFA, que encara no s’ha pronunciat.

Ah! i no oblidem el fons de tota aquesta qüestió, les jugadores son les que van aconseguir ser campiones del món, no ho van fer ni el president ni l’entrenador ni la seva claca, van ser les jugadores: FELICITATS, amb imatge de Anilsharma a pixabay.