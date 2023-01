Es part del titular amb el que la premsa publicava un article referent al polèmic vídeo de “perreo” infantil/juvenil. El titular en qüestió deia textualment: “el local del perreo, pendent de tancament” i al ressaltat inferior aclaria que nomes te llicencia per a oficines, no per a discoteca per a menors de 14 a 17 anys.

No entraré pas a parlar d’aquest “perreo”, m’agradaria parlar dels tempos i pautes que segueixen les gestions oficials d’organismes públics, en relació als particulars i a les societats privades.

Deia l’article que la policia local va revisar aquests baixos el maig i el juny del 2022, detectant diversos incompliments de la normativa, entre els quals cal destacar que s’hi feien activitats diferents a l’autoritzada, per la qual cosa es van obrir expedients de cessament de l’activitat.

A veure, maig i juny de 2022, o sigui que fa pràcticament nou mesos de la primera inspecció, si nou mesos, i el local encara obre per a “menors d’edat” i ningú fa res. Autoritats, associacions, mares i pares … no hi ha res a dir? diu la noticia que aquests tipus de tancaments no son immediats, no cal que ho diguin, perquè la part afectada, o sigui la que incompleix normativa, te dret a presentar al·legacions i a més el consistori també s’agafa els seus tempos legals de valoració i resposta … no ens prenguin el pel, fa quasi nou mesos, tan de temps te la part incomplidora per al·legar? als ciutadans civils, als particulars, no ens donen pas tan de temps per fer al·legacions envers qualsevol afer que ens afecti, normalment que son 30 dies? aquí estem parlant de mes de 250 dies que, segons les actes d’inspecció, s’està incomplint la llei, una de dues o els hi donen la corresponent llicencia o els hi tanquen el local, el que no pot ser es que no facin res, i després posin el crit al cel pel tipus de ball que hi practica el jovent. Amb això l’únic que en podem extreure, es que si els incompliments de normes es dilaten en el temps, les conseqüències son minses pels infractors. Ja se que políticament es mes fàcil no buscar brega als ciutadans, però quan es presenten per dirigir un poble o ciutat, el càrrec porta incorporats tot tipus de moments, i no sempre son nomes moments bons. I això es vàlid per a tot tipus de municipi. Imatge de Juan Fernando Maya Marín a Pixabay