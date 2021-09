Els oms edetans, arbres emblemàtics de Llíria

El mot “Om” es fa servir a Llíria com a referent de tota una tradició d’ús social, lligat a la vida de la nostra ciutat al llarg de la seua història, tot i parlant d’un arbre que va aparèixer al planeta dins del període Miocè, fa uns 40 milions d’anys…

Ha donat nom a punts geogràfics de gran interés, com el “paratge dels Oms”, localitzat a l’entrada de la nostra ciutat des de la carretera de València. Aquesta petita omeda s’hi ha utilitzat com a punt per a rebre viatgers il·lustres, polítics, clergat, artistes, etc.

També s’hi baixava a l’enclavament dels Oms per veure arribar els pelegrins que cada any venien de L’Horta per la vuitava de Sant Miquel, tot un espectacle. Una bigarrada comitiva que procedent del Cap i Casal, en concret de les torres de Serrans, arribava a Llíria amb els seus carros i cançons, amb els romers acompanyats de les seues famílies, disposats a passar una jornada que repartirien entre la visita al Santuari de Sant Miquel, la fira i la tradicional paella a la Font de Sant Vicent…

+ (des d’aquest enllaç accedireu a l’article complet)