4.600 llibres ordenats un a un

Unes obres a casa, que s’han allargat durant massa mesos, han tingut com a conseqüència una ampliació notable, i molt necessitada, de l’espai per als llibres. La situació prèvia a les obres era impossible perquè en l’espai destinat fins ara havíem hagut d’acumular al llarg dels anys llibres i més llibres i la veritat és ja no trobava on tenia cada volum.

Ara, en canvi, s’han més que doblat les lleixes i amb això he hagut de fer front a un repte important com ha estat el d’organitzar de cap i de nou la biblioteca. Els llibres els he endreçat durant unes quantes setmanes un a un, amb un esforç esgotador vinga a pujar amunt i avall de l’escala, però a la vegada gratificant. Molt gratificant. Novel·la i poesia per ordre estrictament alfabètic i assaig, història, política i la resta per ordre temàtic.

En total resulta que he mogut i he classificat més de 4.600 llibres, que són, per a sorpresa meua pel que fa a la xifra, els que ja teníem a casa -i que se sumen als que encara tinc a Bétera i als que tenim en Arenys, que ja no caben a Barcelona, malgrat que en algun moment m’havia il·lusionat al respecte. Ara espere que durant uns anys ho trobaré tot i ho trobaré fàcil. I això serà un gran canvi per a mi, segur.