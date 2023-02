Els BAFTA 2023, anti-bel·licistes

Els membres de l’acadèmia britànica de cinema s’han decantat per l’anti-bel·licisme clàssic de Res de nou a l’oest / Sin novedad en el frente / A l’Ouest, rien de nouveau / Niente di nuovo sul fronte occidentale / All Quiet on the Western Front / Im Westen nichts Neues, atorgant a la pel·lícula de l’alemany Edward Berger, fins a 7 BAFTA (Millors Pel. lícula, Pel·lícula de Parla No Anglesa, Director, Guió Adaptat, Fotografia, Banda Sonora, So)

El toc britànic l’han reservat per a la lletaníaca Almas en pena de Inisherin / Les Banshees d’Inisherin / Gli spiriti dell’isola / The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, amb 4 BAFTA (Millors Pel. lícula Britànica, Guió Original, Actor Secundari, Actriu Secundària)

Previsibles, han premiat Austin Butler com a Millor Actor, pel seu entregat i complet treball a Elvis, de Baz Lurman, que també ha guanyat 4 BAFTA (a més a més, els de Càsting, Vestuari i Maquillatge/Perruqueria). I no han pogut evitar de guardonar Cate Blanchett com a Millor Actriu pel seu recital interpretatiu a TÁR.

En el capítol dels premis solitaris, han destacat el debut de la britànica Charlotte Wells a la direcció d’Aftersun; han optat pel cridaner muntatge de Tot a la vegada a tot arreu / Todo a la vez en todas partes / Everything Everywhere All at Once; per l’opulent disseny de producció de Babylon; pels efectes visuals d’Avatar: el sentit de l’aigua; pel documental Navalny, i per la cinta d’animació Pinotxo de Guillermo del Toro.

Podem consultar tots els BAFTA 2023 a la llista de nominats i guanyadors.

FOTO: Res de nou a l’Oest.