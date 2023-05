John C. Reilly presidirà el Jurat d’Un Certain Regard 2023

És l’actor nord-americà (que corre per Europa) John C. Reilly qui presidirà enguany el Jurat d’Un Certain Regard, encarregat d’atorgar els premis d’aquesta secció (que els organitzadors asseguren que està dedicada al cinema jove, d’autor i de descoberta) que reuneix 20 títols aquest 2023, d’entre els quals, 8 són òperes primes.

L’acompanyaran en aquesta tasca la directora i guionista francesa Alice Winocour; l’actriu alemanya Paula Beer; el director i productor franco-cambodjà Davy Chou i l’actriu belga (descoberta pels Dardenne) Émilie Dequenne.

Crèdits fotogràfics: John C. Reilly © Kirk MacKoy / Getty Images – Alice Winocour © Aurélie Lamachère – Émilie Dequenne © Delphine Ghosarossian – Paula Beer © Christian Hartmann – Davy Chou © Julien Lienard