Construir entre molts no resulta fàcil. Quan una suma és molt llarga ens descomptem fàcilment. Vet aquí que les cooperatives i les assemblees són els millors models teòrics i els més difícils de fer avançar sense perdre el nord. Per això emociona tant conèixer experiències de cooperació entre col·lectius diversos, entre persones que no han signat cap aliança, entre simples ciutadans.

Al poble s’ha tornat a organitzar La cursa del Pastisset, un acte esportiu que ofereix diferents modalitats de participació en un recorregut de muntanya fabulós, que forma part del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre. Col·labora mig poble en l’organització d’aquesta fita. Sobretot, però, la impulsen un grupet de jòvens que hi treballen des de molt abans que apareguen els materials de difusió per a inscriure-s’hi. Una de les tasques més àrdues és desbrossar els camins del recorregut, que ja no transiten ni ramats de cabres ni gaires caçadors. Des d’un punt elevat de la muntanya em va arribar per Whatsapp una expressió de part dels que estaven netejant un tros de trajecte: “Aquesta faena fa de malfer!”.

Aquesta expressió vivíssima —dita per un jove— ens provoca el miratge que tenim una llengua tan rica que no cap al diccionari. Comproveu-ho i us adonareu que no apareix al DIEC2. Sí que trobem el verb tot sol al DCVB però amb un valor diferent, com una forma antiga, equivalent a “fer mal”. En tot cas, en tortosí fer de malfer expressa l’enorme dificultat per a tindre èxit en una tasca. Segurament coneixeu també alguna altra expressió paral·lela com ara fer de maldir o fer de malaconsellar, que recalquen un matís de dificultat per a predir una situació o per a donar un consell, respectivament.

Que útils aquests girs que ens permeten afegir matisos, posar més foscor o un pessig de res de dramatisme a allò que diem. Llàstima que encara no haguem trobat un sistema per a fer volar lluny tota aquesta riquesa. Quina pena que no tinguem una vareta màgica que transporte aquestes maneres de dir als centres de les ciutats on podrien lluir com llueixen enmig de les senderes dels pobles.

Captura d’un mapa de l’Institut Catogràfic i Geològic de Catalunya al web LoPastisset23