SOS: Albiol, tot just guanyar a Badalona, es preocuparà resolutoriament del Barri de Sant Roc?

Badalona, “món amour”.

SOS al barri de Sant Roc, noies i nois en perill.

Davant d’una situació, tan greu com aquesta, s’hi hauria de posar mà urgentment.

No s’hi pot comprometre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona?

S’ha d’intentar resoldre els problemes més greus.

I aquells que cobren ajudes, què hi poden fer?

I la policia no pot vetllar la canalla? No es poden cercar solucions d’emergència? Si la gent està a l’atur no els queda temps per a col·laborar en la millora d’aquesta greu situació?

I ensenyament de música, i comprensió lectora, teatre, clubs de lectura, grups de col’laboració en ajuda ciutadana, capacitació d’oficis.

I ensenyament de llengua catalana, cinema, …

Sr. Albiol, ara que vostè està naturalment tan content, posi mà i resolgui aquest problema badaloní.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Així és la vida a Sant Roc: un barri abandonat i assenyalat per les violacions a menors.

https://www.vilaweb.cat/noticies/violacions-badalona-sant-roc-barri-albiol-pobresa/