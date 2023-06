23J. Vot “Primer d’Octubre i DUI”. Llista i Cossos Cívics arreu com les Consultes.

Força Tertúlia proscrita!

El 23J de 2023, fem un “Tancament d’Urnes” preludi d’un futur “Tancament de Caixes”, tancament de tot!

El 23J de 2023, fem un vot nul, blanc, abstenció, un “No Espanya”, el “Vot Primer d’Octubre i DUI”

No! No volem anar Madrid, ni volem que hi aneu vosaltres, quantes legislatures us ho hem dit?

Desperteu, polítics de sous estratosfèrics, cúrrua d’assessors, secretaris, directors i subdirectors, … Sistema català espanyolitzat i corromput ple d’endollats, inútils tots de fet, incapaços de plantar-vos davant d’Espanya, incapaços de posar la Llengua al lloc preeminent d’acció i cura que li correspon, … No! el nostre vot no ha de ser captiu de les trampes i pors que voleu inocular-nos.

Vot “Primer d’Octubre i DUI”!

Moveu-vos o desapareixeu!

Tan sols per un moment, allò que sembla no es pot dir, canviem-li el nom. De “Llista Cívica” a “Llista unitària per assolir la República Catalana Independent”.

Per a la independència, que si 4, 5 o 6, …no ens equivoquem, ara mateix, de fet, no hi ha tres partits, no n’hi ha cap. I si n’hi ha un, de lleial a l’1-O i la DUI, que no tingui por de perdre-hi, no ha de veure els perills d’una Llista Cívica sinó l’oportunitat, ha d’ajuntar-s’hi, tots amb un sol capdavanter comú, un sol objectiu, una sola estratègia combinada …

No juguem, ja ho hem fet massa d’anar de catxa, ara hem d’empènyer, no amb les paraules que cap partit escolta, sinó amb acció i fets, com les Consultes, el Primer d’Octubre i la DUI.

Una Llista Cívica i cossos cívics arreu, compromesos per a ser presents el dia del Punt i Final. Tirem endavant, encara que ens costi, naturalment.

El Poble menut hem de ser corresponsables del nostre relat independentista català, unilateral, rupturista, … hem d’empoderar-nos i no ser captius de cap vot enganyós, menys encara de cap vot retardatari, cap vot espanyol per acció, per omissió, ni cap vot col’laboracionista.

El 23J de 2023:

Vot “Primer d’Octubre i DUI”

(Nul, blanc o abstenció, res més)

Un cop de peu a terra, que tremoli l’enemic!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

‘La tertúlia proscrita’: Què implicarà l’entrada de l’extrema dreta a les institucions?

https://www.vilaweb.cat/podcast/tertulia-proscrita-pacte-vox-pp-pais-valencia/