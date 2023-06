23J. Vot 1r d’Octubre i DUI: No Spain!

Núria Castells

21.06.2023 · 00:55

Quan parleu “d’ocupar nosaltres les institucions”… a quin “nosaltres” feu referència, Víctor i algú altre?

Personalment, he arribat a la total convicció que a Madrit no s’hi pot anar.

Perquè hi ha dues maneres de ser-hi:

1- en “mode Rufián”: dient q SÍ a tot el que els espanyols et proposin de “trascendental”, fent piulades de gallet, emmascarant els fracassos en les “negociacions” i tirant pilotes fora. És a dir: PERDENT com a bon polític autonomista català ( que sap que no aconseguirà res i s’hi avé… però, de cara a Catalunya, ha de dissimular i vendre sopars de duro. “Indignar-se”, plorar… COMÈDIA).

Així es pretén seguir transigint (i cobrant) però dissimulant tant com es pugui davant dels catalans que et voten perquè no s’enrabïin i DEIXIN de votar.

2- en “mode M. Nogueras”: to dur, cantant les quaranta amb dades i contundència, parlant A ESTONES en català i, de fet, enfrontant-se, a nivell dialèctic amb els gobiernos Ñ.

Resultat: el mateix, a nivell de CONSECUCIONS TANGIBLES, que amb el “mode Rufián”!

A nivell dialèctic TOT sembla estar força bé (l’ús del català, coixeja però “sembla” que es planta cara) … però, de fet, RES NO CANVIA: no ens deixen d’espoliar, segueixen vetant el català, les inversions aprovades no s’executen, no hi ha Corredor Mediterrani ni reciprocitat televisiva ni… RES de RES.

Amb aquest “mode” no sé bé què es PRETÉN… però sí que sé què s’obté: RES!

I, a sobre, l’aparença és d’oposició dura… cosa que CONSOLA part dels catalans, que pensen: “Aquesta diputada SÍ que els

planta cara!”

Reacció que pot ser, fins i tot, més perillosa i alienadora que les enrabiades i decepcions que proporciona el mode Rufián perquè emmascara més la situació real.

CAP “mode” d’aquests dos NO SERVEIX per a RES… perquè NO CANVIA LA REALITAT. No incideix sobre el maltractament i l’abús que pateix Catalunya! Ni hi incidirà mai.

En tot cas, blanqueja la submissió.

Digueu-me, doncs, perquè hauríem de votar gent que ens “representi” al Congreso?!

El “joc” dels polítics autonomistes només serveix per a “consolar” els catalans. O per fer-los creure que tenir representants a Madrit pot servir d’alguna cosa, algun dia, en alguna circumstància, potser…

Els únics representants que jo votaria a Madrit serien aquells que, des del primer segon parlessin ÚNICAMENT en català i fessin que la Batet els expulsés de l’hemicicle.

És a dir, que EVIDENCIESSIN que a Ñ els catalans no som admesos tal com som i se’ns expulsa del Congreso i… se’ns deixa SENSE REPRESENTACIÓ DEMOCRÀTICA.

Això potser serviria de revulsiu i de denúncia, fins i tot a Europa.

Per COMENÇAR, estaria bé.

Ara, com que els actuals partits “independentistes” no ho faran, jo votaré nul.

No enviaré ningú a Madrit amb el meu vot. A seguir la farsa autonomista, NO.