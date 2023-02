Ens agrada molt poder-vos presentar alguns dels esbossos, fets amb pintura acrílica sobre cartolina, que Josep Mayans va fer, en la seva etapa artística darrera, per a diversos grups teatrals de l’Anoia. En concret, us oferim l’esbós del Bosc de les Bruixes que, segurament, estava pensat per als Pastorets que es feien anualment en les dècades darreres del segle XX a Capellades.