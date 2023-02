Antoni Batllori, el darrer dels dibuixants influïts directament per Junceda

Fa pocs dies vam conèixer la mort del dibuixant català Toni Batllori (Barcelona, 1951 – Teià, 7 de gener de 2023). Va ser un autor de traç segur i espontani, amb un humor sense embuts i coherent, que va saber afrontar sense por els temes, a voltes molt complicats, de la societat catalana. En els darrers anys va gestionar a la localitat maresmenca de Teià l’anomenat Fons Batllori, format amb la donació dels dibuixos, llibres i peces de la col·lecció del seu pare, Antoni Batllori Jofré. El 2016, Toni Batllori va publicar el llibre A. Batllori Jofré en 100 (+1) dibuixos, una obra magníficament editada per Enciclopèdia Catalana.

I, justament, del seu pare, Antoni Batllori Jofré, hem pogut adquirir per al nostre fons el dibuix que us presentem en aquesta entrada. Com es pot veure, tot i que per edat (Barcelona, 1915-1999) no es pot considerar de l’època de la gran il·lustració catalana liderada per Junceda (un altre dels grans referents de l’obra de Josep Mayans), la influència d’aquest autor és més que evident (de fet, Joan G. Junceda (1881-1948) va fer possible que Antoni Batllori publiqués, amb quinze anys!, un primer dibuix a En Patufet el 1931. Possiblement, no és balder dir que ens trobem davant del darrer “juncedista” d’aquest país.

El dibuix que publiquem és fet sobre paper amb tinta xinesa i és un testimoni gràfic de la vida a pagès realitzat en un moment en què aquest món ja s’havia esvaït (dècada dels 80 del segle XX). Ens consta que en aquella dècada feu diversos dibuixos d’aquesta temàtica.