Un Apa al Fons Mayans-Juncosa

Obrim una nova carpeta en el Bloc de Josep Mayans, que porta com a títol Fons Mayans-Juncosa. Hi recollirem imatges de les obres que el fill i el net de l’artista capelladí

han anat adquirint en els 30 anys darrers, i que han volgut que dialoguin amb els quadres i dibuixos de Mayans.

La col·lecció inclou principalment dibuixos i il·lustracions d’autors catalans de les primeres dècades del segle XX.

Comencem amb un magnífic dibuix (tinta sobre paper) de Feliu Elias i Bracons (que signava com a Apa en els dibuixos humorístics i les caricatures). El dibuix tenia com a títol “La llei del català contra els tentacles del poder central” (el 1916 el diputat Morera i Galícia va defensar al Congrés dels Diputats una proposició per garantir el lliure ús del català en tots els àmbits. El comte de Romanones va respondre que la cooficialitat era inacceptable i la proposta del diputat català va ser derrotada per 120 vots contra 13).