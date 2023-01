Mentre ens mudàvem, la roba ha passat uns mesos en capses a un magatzem i han aparegut alguns gerseis amb forats. SOCORS!

Com que he entrat en pànic, he tirat les tres peces foradades. Potser les hauria d’haver intentat recuperar, però he preferit sacrificar-les a canvi de centrar el meu temps en desinfectar bé la resta de la roba i mobles, entrant a 2023 en fase compulsiva de neteja.

La polilla es Català correcte es diu “arna de la roba” i s’alimenta de teixits naturals com la llana, seda i cotó, pells i catifes Per sort, moren a una temperatura per sobre dels 50°C, així que una solució és rentar tota la roba a aquesta temperatura. Com que tinc la sort de que la meva rentadora té un programa de vapor, que és curt, estic fent servir aquest.

En fi, esperem que functioni. Si més no, m´ha servit per llegir les instruccions de la rentadora al detall, i per tenir un sistema per a desinfectar roba de segona mà.

Creuem els dits, 2023.

Referencies

Tineola bisselliella a la Wikipedia