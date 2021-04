L’ESTAFA DE LES NEGOCIACIONS AMB ELS REPUBLICANS ESPANYOLS

El 14 d’abril de 1931, poques hores abans que a Madrid es procedís a proclamar la República Espanyola, des del balco de l’Ajuntament de Barcelona, Francesc Macià proclamà “la República catalana a l’espera que els altres pobles d’Espanya es constitueixin com a Repúbliques, per formar la Confederació Ibèrica”. Aquella República Catalana durà poc, els republicans espanyols no van respectar els acords que, amb els delegats catalans, havien pactat a Sant Sebastià, l’Estat Federal va morir abans de néixer.

El Pacte de Sant Sebastià és l’acord a què van arribar, el 17 d’agost de 1930, els representants republicans de tot l’estat espanyol, per a pactar la instauració de la República i posar fi a la monarquia borbònica. Els representants catalans que anaren a Sant Sebastià condicionaren la seva adhesió al pacte, al reconeixement de les aspiracions catalanes d’autogovern.

Arran de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, que determinaren la caiguda de la monarquia amb la fugida d’Alfons XIII, Francesc Macià proclamà la República catalana. Aquesta proclamació preocupà el govern provisional de la República espanyola, que el dia 17 d’abril envià en avió a Barcelona els ministres Fernando de los Ríos, Marcel·lí Domingo, i Lluís Nicolau d’Olwer.

Després de tenses converses per rebaixar les aspiracions catalanes, quan el projecte de República Federal pactat a Sant Sebastià va ser negat pels republicans espanyols, s’arribà a l’acord que el consell format a Barcelona, actués com a govern de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat va ser la recuperació d’un nom històric en el qual ningú no havia pensat abans. Va ser la formula administrativa i política que es va trobar per resoldre el conflicte i obrir el camí a una forma “d’autonomia” catalana.

Francesc Macià, es va veure obligat a acceptar un Estatut d’autonomia per Catalunya. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1932, anomenat popularment Estatut de Núria, fou el primer estatut d’autonomia redactat a Catalunya. De caràcter sobiranista, l’estatut va ser aprovat en referèndum pel 99% dels votants. L’avantprojecte de l’Estatut va ser enllestit el 20 de juny de 1931 a Núria i fou aprovat al Parlament espanyol el setembre de 1932, després de ser fortament retallat per les Corts espanyoles.

Francesc Macià va ser president del govern català, amb el nom de Generalitat, de 1932 fins a la seva mort, el 1933.

Pots escoltar el President Francesc Macià a la proclamació de la República Catalana https://youtu.be/v6iEy4D50KA