Arriben la Primavera, la Pasqua i les Caramelles

Les Caramelles és una de les moltes tradicions que tenim a Catalunya. Són cançons populars, cantades per grups de cantaires. Les colles de cantaires canten pels carrers, places i masies, en alguns pobles acompanyats dels flabiolaires i tambors, anunciant la primavera (Pasqua Florida) o la resurrecció de Crist. A canvi de les seves cançons és costum obsequiar-los amb ous, símbol de l’arribada de la primavera (les aus comencen a pondre en aquesta època), per això els caramellaires sempre van amb un cistell.

L’etimologia de Caramella (camalleres, camarelles, camarleres, camigeres o camilleres) prové del llatí “calamellus“, diminutiu de “calamus” que és una canya i que fa referència a l’instrument que és com una mena de flauta o flabiol que feien tocar els pastors.

Jacint Verdaguer afirmava que aquest costum s’havia originat al santuari de la Mare de Déu del Mont, actualment situat al municipi empordanès d’Albanyà. Es creu que abans de la cristianització tardo-romana aquest temple estava dedicat a Ceres, deessa de les collites, floració i fructificació. Amb la incorporació de tradicions paganes al cristianisme es van adaptar les caramelles per esdevenir un oferiment a la Mare de Déu del Món (que no del ‘mont’ o muntanya) per la seva puresa i fidelitat.

Les primeres notícies de les Caramelles modernes les trobem associades als Goigs de la Mare de Déu del Roser. Al llarg del segle XIX, les societats corals van adoptar aquesta tradició, van introduir-la a les ciutats i van revitalitzar-la amb nous elements i noves peces musicals. Per exemple, als estatuts dels Cors Clavé de 1852 hi figuraven les caramelles com una de les activitats de la institució.

Desapareguda la colla de caramellaires infantils creada a principis dels anys 1960 per la mestra Dolors Comellas, actualment a Santa Margarida i els Monjos surten a cantar Caramelles per cases i masies el Cor de la Margaridoia a Els Monjos i la Coral l’Amistat a la Ràpita. Els de la Margaridoia també canten a l’aplec de Penafel i els de l’Amistat a l’aplec de Muntanyans.