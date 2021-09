imatge: istock_montpeita –

He buscat a les xarxes, i he trobat que la violència vicaria s’ha definit com un tipus de violència exercida per un pare abusiu com un instrument per causar danys a una mare, que utilitza els seus fills i fins i tot descendents en comú, i pot arribar en casos extrems a posar fi a les seves vides. Normalment s’exerceix en menors d’edat, però també es pot dur a terme sobre qualsevol altre bé que sigui apreciat per la dona maltractada.

No entenc perquè sempre volem posar noms a les coses i als fets que s’escapen a la normal comprensió de la majoria de les persones … els fets que han ocorregut aquests darrers dies tenen un nom molt clar: ASSASSINAT.

Hem llegit que sembla ser que un individu ha ASSASSINAT al seu fill de dos anys, per fer mal a la seva parella … segur que ell explicarà moltes excuses per justificar la seva acció, per justificar que ha ASSASSINAT a una criatura de dos anys.

A més s’ha escapat, o sigui que sabia el que feia, sabia que estava cometent un ASSASSINAT, i possiblement com a societat buscarem els motius que el van fer actuar així, furgarem en la seva vida per entendre quins problemes mentals tenia per ASSASSINAR al seu fill … i potser no tenia problemes mentals, potser tenia i te molt clar que li agrada fer mal gratuïtament.

Després fem minuts de silenci, demanem que s’ha d’actuar perquè no passin aquestes coses, no volem conviure amb aquest tipus d’individus, però la realitat es que molt sovint hi ha qui exerceix violència envers les dones i com en aquest cas amb els fills, i no oblidem que es tracta sempre d’ASSASSINATS i potser ja ha arribat el moment de que a qui li correspongui, prengui les mesures, que tot sovint ens fa por d’anomenar, per tal de que aquests tipus d’individus deixin d’estar inclosos en el context de la nostra societat, no els hi volem.

Avui llegia unes reflexions d’altres persones que deien que es absurd que a aquests ASSASSINS els manin que no es poden apropar a menys de 500 metres de les víctimes, com a mínim a 500 quilometres, recordem que l’infant ASSASSINAT ja no cal que tingui mes por, ja no hi es, es mort … i aquest individu encara podria continuar amb els seus actes violents en altres racons del mon, amb altres persones a les que vulgui fer mal. Perquè no l’expulsem definitivament de la societat?

Tot sovint llegim que després de matar a la parella i/o als fills, l’individu en qüestió s’intenta suïcidar però molts no ho aconsegueixen, i jo em pregunto … com es que coneixen com poder ASSASSINAR a la parella i als fills i després a l’hora de suïcidar-se no saben com fer-ho? Acabem amb aquesta xacra, prou, volem solucions.