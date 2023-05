Passió pel motor

El temps passa, no tot canvia però si que evoluciona, i les nostres entrevistes també es transformen, no l’esperit de fer-les, no les ganes de projectar Sant Fruitós arreu, però si una mica el format, es van notant les aportacions de nous col·laboradors, persones que ens ajuden a enriquir els continguts i com no, els resultats.

Sovint a les entitats, a les associacions hi ha molta feina que no es veu, que no es reconeix, però sense les persones que en son responsables, en el nostre cas, la màgia de sortir a les xarxes, no seria possible, gràcies. Com tampoc seria possible continuar si vosaltres, els que seguiu el nostre canal a youtube i les nostres produccions, no les visualitzéssiu, gràcies també.

En aquesta nova etapa, comença a caminar SFB Media, unes sigles prou conegudes i prou representatives del nostre poble, Sant Fruitós de Bages.

I per començar amb ganes, a qui convidem? a Carles Checa, un santfruitosenc molt internacional, un campió de les dues rodes, campionat del mon de motociclisme, campionat del món de Superbikes, tot i que darrerament s’ha passat als cotxes amb la seva participació al Ral.li Dakar. Actualment comentarista de moto GP a DAZN.

I en aquest recorregut esportiu del Carles pel nostre canal, el va acompanyar en Jordi Viladoms, motociclista, ha participat en campionats de BMX, de motocròs, ral·lis Cross Country, i també ha fet el Dakar en moto. Actualment director Esportiu de ral·lis.

I qui podia conduir aquesta conversa, un excel·lent periodista de casa nostra de molt alt nivell, en Pere Flores, comentarista Esportiu, entre altres, a Catalunya Radio, Barça TV, DAZN, World Feed Reporter … manager de continguts a Dorna i director televisiu Asobal.

Tots els ingredients per una molt bona conversa, i així va ser, les seves vivències, els seus triomfs, algun ensurt … però tota la seva il·lusió i la seva gran professionalitat ens van deixar un gran testimoni, que podeu gaudir a les xarxes https://youtu.be/5fNR-y259Qw