El nou model sanitari

Hi ha altres titulars alternatius, el nou model educatiu, el nou model social … el que vulgueu, tots tenen una pauta en comú, i son les retallades, si no de drets, si de beneficis directes dels usuaris.

Tothom, tots els representants d’estaments públics, anuncien mesures per millorar el servei que reben els ciutadans, tot I que els mals que patim ara no son conseqüència de les gestions de quatre dies, no, son el resultat de les gestions poc encertades dels darrers anys o fins i tot de les darreres dècades.

Centrem-nos amb el titular referent a la sanitat, ens diuen que Salut concentrarà els pediatres en el 20% dels ambulatoris. A Catalunya, diuen, tenim 378 CAP’s, el projecte es concentrar els pediatres en 79, actualment ja n’hi ha 25 que funcionen així. Aquests macro centres pediàtrics diuen que en cada territori estarà a un màxim de mitja hora de cada llar.

Al principi barrejava diversos sectors públics que afecten a la ciutadania, i no era gratuït, en els darrers temps he fet diversos escrits propers a reclamacions, tan amb motiu sanitari com en educatiu, i les respostes acostumen a ser similars … lamentem la situació exposada, però tranquil que estem treballant per millorar el servei …. la realitat es que a mesura que passa el temps la ciutadania tenim menys drets, menys serveis, i el que augmenta es la mala gestió que obtenim dels responsables de les diferents àrees.

Tornem a la pediatria, actualment en centres com el del nostre poble, ja no tenim serveis d’urgències ni de nit ni de cap de setmana, la pandèmia s’ho va emportar i ja no ha tornat, de fet per no tenir no hem tingut mai ni servei d’odontologia ni altres que si tenien a pobles veïns. De pediatria si en teníem, el que no tenim es un CAP amb cara i ulls, que tampoc be d’ara, el que tenim va néixer defectuós ara fa uns 25 anys i encara ho es, tot i que ara tots plegats s’omplen la boca de que ben aviat tindrem un nou edifici, el tindrem com? vuit de serveis? vuit de professionals?

Tot plegat ens diuen que es per donar una assistència de qualitat ajustada a les noves demandes, i també ho defensen perquè aquest model es millor i no implica retallades a les plantilles, ja que hi ha un dèficit de metges, en concret de pediatres. I aquesta es la qüestió, com que no hi han professionals es tracta de crear grups de treball, grups de treball dispersos pel territori i que tindran que atendre al mateix nombre de pacients, això si, sense que quedin a mes de mitja hora de cada llar … mitja hora a peu, en transport privat o en transport públic?

I la qüestió final, això de no tenir professionals, de qui era la responsabilitat de fer una adient planificació de futur? com sempre, no es vol veure el problema fins que ja es massa tard.